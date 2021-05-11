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德陽光玻新材料基地開工 年銷售額將達14億人民幣

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽光玻新材料產業基地項目，是東旭集團在大陸統籌布局新材料基地的重要戰略支點，圖為東旭集團生產線。圖／本報四川德陽傳真
德陽光玻新材料產業基地項目，是東旭集團在大陸統籌布局新材料基地的重要戰略支點，圖為東旭集團生產線。圖／本報四川德陽傳真

近日，在四川省德陽市羅江經濟開發區，德陽光玻新材料產業基地項目正式開工。該項目是東旭集團在大陸統籌布局新材料基地的重要戰略支點，對於德陽打造大陸科技成果轉移轉化示範區具有重大意義。

據了解，德陽光玻新材料產業基地項目，從接洽到簽約再到落地開工，僅用了不到4個月時間，建成後年銷售收入將達到14億元人民幣、年納稅8000萬元。與此同時，該項目的開工建設將推動羅江新材料產業集群成鏈，加快融入成渝、成德產業生態圈。

先進材料是傳統產業升級和戰略性新興產業發展的基石。近年來，德陽加快打造製造業供給側結構性改革先行示範區，特別是把先進材料作為五大現代產業之一，培育壯大了200多家新材料相關企業，部分產品和技術已達到大陸領先、國際先進水準，正在全力打造千億級先進材料產業集群。羅江作為先進材料產業功能區，近年來發展勢頭迅猛，擁有以四川玻纖、迪弗電工等為代表的先進材料企業100餘家。

隨著德陽光玻新材料產業基地的建成投產，將推動德陽進一步做大做強先進材料產業。

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