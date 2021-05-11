發展「巴渝新消費」 重慶推8行動

重慶市商務委員會11日向媒體解讀「重慶市人民政府辦公廳關於培育發展『巴渝新消費』的實施意見」（簡稱《實施意見》）稱，當地將實施國際拓展行動，引育國際展會賽事，打造國際消費節慶活動，完善國際營銷網絡，讓「重慶消費」走向世界、享譽世界。

中新社報導，近年來，中國西部的廣大市場受到國內外關注。重慶市商務委提供的數據顯示，2020年，重慶市社會消費品零售總額11787.2億元（人民幣，下同），增長1.3%，增速列全國第4位。2021年一季度，該市社會消費品零售總額3378.8億元，增長41.7%。

「實施意見」明確，重慶將經3至5年努力，培育形成一批商旅文體、線上線下融合發展的示範區縣、領先企業，打造一批國際消費中心、區域消費中心城市。到2025年，重慶社會消費品零售總額達1.55萬億元以上。

為此，當地將實施「巴渝新消費」八項行動，即：品質提升、數字賦能、綠色健康、市場細分、國際拓展、場景優化、流通順暢、普惠共享。

其中，國際拓展行動主要有三方面：一是培育引進國際展會賽事。重慶將提升中國國際智能產業博覽會、西部國際投資貿易洽談會等現有展會規模層級，引進知名國際國內展會；提升重慶國際馬拉松、武隆國際山地戶外運動公開賽等影響力，籌備辦好亞足聯亞洲杯；積極申辦國際國內高水平綜合性運動會和頂級單項賽事。

二是打造國際消費節慶活動。當地以「愛尚重慶」為主題，打造國際消費節慶活動，提升不夜重慶生活節、中國（重慶）火鍋美食文化節等特色消費主題活動；將引進舉辦重慶國際設計周，支持舉辦具有國際影響力的時裝周、電影節、藝術節。

三是完善國際營銷網絡，包括加快建設一批出口示範基地、外向型服務出口集聚區等。