新高！上海特斯拉 4月出口14174輛車

特斯拉官方表示，特斯拉上海超級工廠4月出口14174輛，創下上海工廠單月出口量最高紀錄。特斯拉上海超級工廠是中國首個外商獨資的整車製造項目，也是特斯拉首個海外工廠。

中新社報導，特斯拉在2021年第一季度海外市場的表現十分驚豔。其中Model 3成為今年第一季度全球最暢銷的新能源汽車，Model Y緊隨其後排名第三，兩款車型銷量更是占據了全球新能源汽車總銷量的16%。

大陸全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，今年中國的新能源乘用車出口勢頭很好，預計海外市場新能源汽車將持續走強。越來越多的車企選擇跟隨特斯拉的腳步，加速出海已成為汽車行業的新賽道，加速重構全球汽車行業格局。

根據全國乘用車市場信息聯席會公布的中國大陸市場汽車銷量顯示，今年1到4月特斯拉累計銷量已經達95125輛。

特斯拉方面表示，上海超級工廠Model Y生產線為了提升生產效率和品質，在4月份曾經停產兩周以升級產線設備，銷量也因此產生波動。