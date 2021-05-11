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中阿博覽會 20類展品稅收優惠

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021年中國-阿拉伯國家博覽會臨近，根據大陸財政部、海關總署、國家稅務總局近期聯合印發的「關於十四五期間中西部地區國際性展會展期內銷售的進口展品稅收優惠政策的通知」，參展商將迎來政策利好。

中新社報導，銀川海關11日表示，2021年中阿博覽會展期內銷售的免稅額度內的進口展品將免徵進口關稅和進口環節增值稅、消費稅。據悉，展會期間的化妝品、工藝品、珠寶、首飾品、藝術品、玩具、遊戲及運動用品等20類商品可享受稅收優惠政策，每個參展商免稅銷售總額不超過2萬美元。

免稅展品不包括國家禁止進口商品，瀕危動植物及其產品，菸、酒、汽車及列入「進口不予免稅的重大技術裝備和產品目錄」的商品。

此次稅收優惠新政策在原有免徵進口關稅政策基礎上，增加了免徵進口環節增值稅、消費稅，平均可為參展客商減免稅費30%，並在原有15類商品免稅清單基礎上，又增加了醫藥品、保健品，化學工業及相關工業的產品、地毯、古生物化石標本、礦物晶體標本5類商品，明確了以動植物為原料的食品、飲料也可享受稅收優惠政策，為更多客商參加中阿博覽會創造了條件。　　

同時，新政策删除了對進口展品單件售價200美元或1000美元的限制，免稅政策更具有普遍適用性。新政策的推出，將大幅降低中阿博覽會參展客商的展會成本，提高參展客商積極性，市民也將在展會上見到更多物美價廉的進口商品。

海關 消費稅

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