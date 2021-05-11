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絲博會 推共建高質量一帶一路

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第五屆絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿易洽談會（下稱絲博會）11日在西安開幕，來自斯洛伐克、比利時、韓國等98個國家和地區的駐華使節和嘉賓共聚西安，推動高質量共建一帶一路

中新社報導，本屆絲博會以「互聯互通．共建共享」為主題，旨在促進中國東中西地區聯動發展，加快高質量共建一帶一路，推動構建人類命運共同體。斯洛伐克擔任本屆絲博會主賓國。　

本屆絲博會期間將舉辦2021絲路電商合作（西安）圓桌會、2021絲綢之路國際商協會（西安）圓桌會、一帶一路國際金融合作論壇等13項重要活動，涵蓋經貿交流、金融合作、電子商務等多個領域。　　

絲博會還設置國際館、中國館、陝西館等七個展館，參展企業2100多家，展品2萬多種，均創歷史新高。　

在展館內，來自馬來西亞、泰國、哈薩克等一帶一路沿線國家的商品熱銷，咖啡、綠豆、蜂蜜、榴蓮餅、乳膠製品等產品不僅吸引到場民眾，也不時有客商與參展商對接，尋求合作機會。　

烏茲別克展館工作人員KhasanovAbror說，他在西安做了四年貿易，本次參展帶來烏茲別克的農產品，如青豆、小麥等。當日上午，已有數位中國經銷商前來諮詢業務，希望能達成合作，將更多的產品帶到中國。

「我們公司的業務遍及中亞各國，此次主要是向國內企業推銷哈薩克的蜂蜜等特色產品」。在外企工作的栗倩稱，本次參展，希望通過絲博會的影響力，打出知名度，擴大銷售圈，讓國內消費者品嘗到來自中亞地區的蜂蜜。　　

據悉，前四屆絲博會累計簽訂利用外資項目合同總投資額342億美元，大陸國內聯合項目合同總投資額49237億元人民幣。絲博會已成為推動一帶一路建設、新時代推進西部大開發形成新格局、促進東中西部地區聯動發展的重要平台。　　

本屆絲博會首次採用線上線下一體化辦會模式，實現線上賦能線下，線下支持線上，線上線下融合，數據驅動業務的會展經濟新業態。

一帶一路 蜂蜜 斯洛伐克

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