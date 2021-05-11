助力大灣區 國開行將融資3000億人民幣
大陸國家開發銀行表示，該行今年將通過投資、貸款、債券、租賃、證券等各類綜合金融服務加大對粵港澳大灣區重點項目支持力度，全年提供融資總量3000億元（人民幣，下同）以上。其中，發放本外幣貸款2500億元以上。
中新社報導，國開行日前制定印發「國家開發銀行支持粵港澳大灣區發展暨深圳先行示範區建設2021年工作要點」，提出助力粵港澳大灣區建設成為國際一流灣區和世界級城市群。
具體而言，在支持國際科技創新中心建設方面，重點支持重大科技基礎設施在粵港澳大灣區布局建設，助力打造高水平科技創新載體和平台，培育一批產學研融合發展平台、產業技術創新平台、製造業創新中心和企業技術中心。支持關鍵核心技術攻堅行動，助力在關鍵核心元器件、高端裝備、基礎軟件等領域的關鍵技術突破。創新知識產權擔保方式，為更多輕資產型高技術企業提供知識產權融資服務。
在服務構建具有國際競爭力的現代產業體系方面，大力支持以5G、集成電路為代表的新一代信息技術及半導體產業發展，培育壯大戰略性新興產業，通過製造業合作計畫、轉貸款等多種方式支持製造業中小微企業和科技型中小微企業。支持產業鏈供應鏈安全穩定和優化升級，探索構建新型產業鏈供應鏈融資生態，助力綠色產業轉型高質量發展。
在支持基礎設施互聯互通建設方面，重點支持粵港澳大灣區建設世界級機場群，助推大灣區機場錯位發展和良性互動。助力粵港澳大灣區快速交通網絡建設，構建以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的城際快速交通網絡，力爭實現大灣區主要城市間一小時通達。
同時，國開行今年還將積極推進大灣區金融市場互聯互通，服務「軟聯通」機制建設，探索國際業務專項籌資模式等。
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