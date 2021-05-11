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大陸展會復甦 全球品牌深耕中國

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

得益於新冠疫情防控取得的階段性勝利，大陸國家級展會紛紛如約而至，這其中不僅有2020年的上海進博會，也有首次舉辦的海南消博會，不同展會背後折射出同一個趨勢—全球品牌追逐中國市場機遇。 　

中新社報導，對於中國任何一個國家級展會來說，愛丁頓集團都是絕對的「新人」，但初來乍到卻手筆不小，在消博會開幕的第一天，集團旗下的單一麥芽威士忌品牌麥卡倫就和深圳一家公司簽署了超1億元人民幣的合作訂單。

「我從來沒有去過廣交會和進博會，這也是第一次來消博會，來了才發現以前沒有參加過這類的展會實在太可惜了，也正是因為這樣，所以我以後一定會申請參加進博會」。愛丁頓集團中國董事總經理宋後篪說。宋後篪表示，中國內需市場在逐漸恢復增強，經濟勢頭向好，這樣的市場對跨國企業而言極為重要。

法國珠寶品牌可艾琳品牌公關總監史莎莎則表示，可艾琳是第一次來消博會，現在也在跟進博會方面溝通，想爭取在今年參加進博會。「我們對展會的選擇並沒有誰先誰後」，史莎莎稱，其目前對海南市場的前景非常看好，也在跟當地一些免稅集團做積極溝通，期待將來在海南開設免稅店，而同為國家級展會的進博會也是展示品牌形象的大舞台，同樣希望藉助進博會來促成品牌與市場的直接溝通。　　

史莎莎看好中國高端消費市場，疫情發生後，中國是全球奢侈品領域銷售和復甦情況表現最好的國家，從這些方面來說，奢侈品牌必須重視和深耕中國市場。 　　

三屆進博會的「元老」正大集團再一次緊密跟隨中國開放的最新步伐，來到了首屆消博會的現場。「我們一直看好中國市場，這些開放的、大型的展會我們都參加」。

正大農牧食品企業中國區資深總裁藍曉指出，四天會期下來感受非常不錯，尤其對C端消費者的產品大受歡迎，消博會直面消費者、直面市場的氛圍濃厚，而進博會則還有更多地區之間、企業之間的投資洽談和戰略合作。　　

英國凡賽高級珠寶（FANCYCD）總裁陳亦昕直言，進博會裡各國各級政府的交流串聯相對更多，而消博會展現出來的是另外一種魅力，展館裡能深切真實地聆聽客戶的反饋，因為消博會主打的是消費精品，展品與普通老百姓生活離得更近，國際品牌能觸摸到最接地氣的市場脈搏和溫度。　　

中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，進博會和消博會各有不同側重點，前者是要擴大進口，後者著重消費升級，但都是中國打開國門做生意的落地實踐，現在中國已經形成了國家級的頂級貿易展會體系，「買全球賣全球」的消博會在未來將發揮越來越大的作用。

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