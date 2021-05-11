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江西商品網交會 東盟70外商掘金

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

江西出口商品網上交易會（越南、印尼、泰國站—日用陶瓷專場）11日開幕，吸引了30家江西日用陶瓷企業，以及70家來自越南、印度尼西亞和泰國的專業採購商參會掘金。

中新社報導，本次網上交易會展期自5月11日至14日，參展產品主要是日用類陶瓷產品，參會陶瓷企業和採購商將通過線上平台，一對一精準匹配、自主預約、在線洽談。

江西省副省長胡強表示，舉辦江西出口商品網上交易會，是暢通江西與東盟三國經貿交流渠道，深化區域經濟一體化的具體舉措。越南、印尼、泰國均為江西在東盟地區的重要貿易夥伴，近年來雙方經貿往來呈現快速增長態勢。希望雙方企業藉助線上交易會開展供需精準對接，拓展經貿合作新領域。　

印度尼西亞巴厘省副省長奧卡·蘇卡瓦蒂通過視頻致辭時表示，本次交易會相約雲端、相見屏幕，在不忽視健康問題的同時發展外貿經濟，創造合作商機。希望所有參加本次網上交易會的企業，展示最好的產品，獲得滿意的收穫。

江西出口商品網上交易會開幕，標誌著江西正式啟動系列線上交易會。接下來，江西將以一國一展形式舉辦34場出口商品網上交易會，面向亞洲、中東歐、非洲、南美洲等30多個國家和地區，重點推介家居建材、紡織服裝、汽配、食品、電子消費品等20多個品類產品。

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