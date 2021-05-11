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蔡總統二度受邀哥本哈根峰會 北京：政治鬧劇

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／取自中新網
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／取自中新網

針對蔡總統參加「哥本哈根民主峰會」，大陸國台辦今日發布新聞稿批評，指出這是民進黨夥同外部勢力和反華機構出演一齣出政治鬧劇，充分暴露其謀「獨」本性。這改變不了台灣是中國一部分的事實。

大陸國台辦今以發言人朱鳳蓮的名義表示，民進黨當局慣於打著「民主」幌子在國際上招搖撞騙，在島內卻不斷打擊異已、鉗制言論，編織謊言、欺騙民眾，有何資格談「民主」！

朱鳳蓮表示，他們夥同外部勢力和反華機構出演一齣出政治鬧劇，充分暴露其謀「獨」本性。大陸敦促有關國家恪守一個中國原則，不為民進黨當局在國際上謀「獨」提供便利和舞鎮。

蔡總統昨以錄影方式在第四屆「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說。

他表示，威權國家勢力的擴張使民主價值遭受威脅，全球民主夥伴必須團結合作，共同守護自由、法治、人權等共享價值，確保區域的安全及穩定；此外，「有些政權試圖掌握重要資源來操控其他國家。因此，我們勢須合作，以確保我們的供應鏈安全無虞，並維護全球經濟秩序。」

民進黨 國台辦 朱鳳蓮

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