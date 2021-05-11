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祭出260萬元獎金 上海第六屆兩岸青年創業大賽登場
不受新冠疫情與兩岸關係低迷影響，「2021上海海峽兩岸青年創業大賽」11日正式啟動，總獎金高達人民幣60萬元（約新台幣260萬元）。上海市台辦主任李驍東表示，儘管當前兩岸關係持續處於複雜多變的狀態中，但大陸繼續推動兩岸和平發展的想法不變，希望更多台灣青年朋友能到上海實現夢想。
上海海峽兩岸青年創業大賽由上海（金山）海峽兩岸青創業基地承辦，從2016年起已連續舉辦過五屆，今年的大賽11日正式啟動，即日起開放參賽報名，初賽將在7月31日前完成。
李驍東在啟動儀式上致詞時表示，一場活動能持續這麼長時間本身就代表著成功。
上海市金山區副區長何冬賓指出，自2016年以來，兩岸青年創業大賽關注度不斷增強，覆蓋面不斷擴大，累計已經吸引6,000多名兩岸青年、2,233個項目參賽，正在成為促進兩岸青年交流的重要平台。
何冬賓強調，這場賽事即使在疫情下也沒有中斷。去年的第五屆大賽不但如期舉行，報名參賽項目還創歷屆新高，達到531項，增長43%，其中台灣創業團隊項目成長42%。
今年的賽事分為四大類：新一代信息技術類、生命健康類、智能製造類以及文化創意類。大賽總獎金人民幣60萬元，其中一等獎一名，獎金就人民幣20萬元。
上海市台協會長張簡珍表示，目前在長三角城市群中，上海青創大賽最具代表性，「機會與無限的夢想都在這裡」，希望台灣年輕人能到上海、到大陸實際看看。
李驍東指出，未來五年乃至未來十五年，將是中國大陸、是上海持續發展更為關鍵的時刻，歡迎更多台灣青年人帶著理想到大陸、上海打拚，延續父輩們所建立的成就。
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