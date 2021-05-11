建交後援助索國的體育場館開工 大陸外交部證實

大陸援助建設的索羅門群島2023年太平洋運動會體育場館項目5日舉行開工儀式，大陸外交部11日證實，指出這是中國和索羅門群島建交以後，雙方合作實施的首個大型成套援助項目，建成後將為索羅門群島主辦2023年太平洋運動會提供重要保障，也將為促進當地經濟社會發展發揮積極作用。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人華春瑩於11日舉行的例行記者會上表示，5日，中國援建的索羅門群島2023年太平洋運動會體育場館舉行了開工儀式，索羅門群島總理索加瓦雷以及副總理和內閣部長等高級官員出席，這是中國和索羅門群島建交以後，雙方合作實施的首個大型成套援助項目。

她指出，在疫情的背景下，中方克服了交通運輸中斷等種種困難，積極地想方設法，最終促成項目如期順利開工，項目建成後將為索羅門群島主辦2023年太平洋運動會提供重要保障，也將為促進當地經濟社會發展發揮積極作用。

華春瑩表示，中國與索羅門群島2019年9月建交以來，在雙方領導人達成的重要共識引領下，兩國關係發展得非常迅速，政治互信不斷增強，各領域的交流合作也蓬勃開展，這個項目就是中索關係快速發展、造福當地的一個生動縮影，它以實際的成果顯示，中索建交符合兩國和兩國人民的利益。