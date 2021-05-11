快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4月陸新能源車零售年增近2倍 特斯拉賣逾2.5萬輛

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸4月乘用車市場零售達160.8萬輛，年增12.4%。新京報
大陸4月乘用車市場零售達160.8萬輛，年增12.4%。新京報

大陸乘用車市場信息聯席會今（11）日發布數據顯示，4月乘用車市場零售達160.8萬輛，年增12.4%；新能源乘用車零售銷量達到16.3萬輛，年增192.8%。

路透報導，乘聯會公眾號發布數據顯示，4月新能源乘用車市場多元化成長，大集團新能源表現分化加劇，上汽、廣汽表現較強。批發銷量突破萬輛的企業有上汽通用五菱30,602輛、特斯拉中國25,845輛，比亞迪25,450輛，上汽乘用車13,004輛。

「4月的蔚來、理想、小鵬、合眾、零跑等新勢力車企銷量同比表現也很優秀。」乘聯會稱。

乘聯會表示，當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固的壓力仍較大，疫情下的逆周期政策或將逐步退出，因此目前穩增長壓力較小的窗口期，是相關政策不急轉彎總基調下的調整好時機。目前乘用車市場的發展是階段性調整，並非進入存量競爭，未來銷量規模仍會拉升到新的規模。

大陸汽車工業協會此前統計的重點企業旬報情況預估，4月，大陸汽車行業銷量預估完成217.3萬輛，月降13.9%，年增5%。1至4月大陸汽車行業累計銷量預估完成865.7萬輛，年增50.3%。

疫情 特斯拉

延伸閱讀

時速150公里沒煞車！特斯拉像砲彈追撞貨車

陸製特斯拉二度漲價

連續劇開始了！車頂維權女車主告特斯拉 要求道歉賠償

在陸Q1營收增238% 特斯拉上海廠貸款還清

相關新聞

4月陸新能源車零售年增近2倍 特斯拉賣逾2.5萬輛

大陸乘用車市場信息聯席會今（11）日發布數據顯示，4月乘用車市場零售達160.8萬輛，年增12.4%；新能源乘用車零售銷...

高鑫零售CEO林小海：拚一年內門市自動化

大潤發母公司高鑫零售執行長林小海今（11）日在線上業績發布會表示，預計公司業務今年將達致高單位數的增長，明年將達致雙位數...

美團CEO引用「焚書坑」 暗諷習近平不讀書？

繼騰訊、阿里後，美團也被當局盯上？據英國金融時報消息，在阿里巴巴遭官方處人民幣182.28億元天價罰款後，美團也受當局反...

陸人口保持低速成長 陸專家：「負成長」可能提前

大陸國家統計局公布最新數據，大陸人口總量14.12億，較2010年增加7206萬人，增長5.38%；年平均增長率為0.5...

陸統計局：陸勞動年齡人口逐年減少 經濟結構需調整

大陸國家統計局局長寧吉喆今（11）日表示，大陸勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在，但勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構...

王興引詩暗批北京？美團市值單日蒸發4355億元

大陸外賣平台龍頭「美團」創辦人王興在社群平台發布唐詩《焚書坑》，被解讀為暗諷北京當局，高層隨即被官方約談。美團昨（10）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。