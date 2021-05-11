4月陸新能源車零售年增近2倍 特斯拉賣逾2.5萬輛

大陸乘用車市場信息聯席會今（11）日發布數據顯示，4月乘用車市場零售達160.8萬輛，年增12.4%；新能源乘用車零售銷量達到16.3萬輛，年增192.8%。

路透報導，乘聯會公眾號發布數據顯示，4月新能源乘用車市場多元化成長，大集團新能源表現分化加劇，上汽、廣汽表現較強。批發銷量突破萬輛的企業有上汽通用五菱30,602輛、特斯拉中國25,845輛，比亞迪25,450輛，上汽乘用車13,004輛。

「4月的蔚來、理想、小鵬、合眾、零跑等新勢力車企銷量同比表現也很優秀。」乘聯會稱。

乘聯會表示，當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固的壓力仍較大，疫情下的逆周期政策或將逐步退出，因此目前穩增長壓力較小的窗口期，是相關政策不急轉彎總基調下的調整好時機。目前乘用車市場的發展是階段性調整，並非進入存量競爭，未來銷量規模仍會拉升到新的規模。

大陸汽車工業協會此前統計的重點企業旬報情況預估，4月，大陸汽車行業銷量預估完成217.3萬輛，月降13.9%，年增5%。1至4月大陸汽車行業累計銷量預估完成865.7萬輛，年增50.3%。