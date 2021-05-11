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高鑫零售CEO林小海：拚一年內門市自動化

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
高鑫零售CEO林小海。每經網
高鑫零售CEO林小海。每經網

大潤發母公司高鑫零售執行長林小海今（11）日在線上業績發布會表示，預計公司業務今年將達致高單位數的增長，明年將達致雙位數增長，爭取今年實現所有門市自動化。

林小海指出，公司與阿里巴巴每個事業群也有合作，包括阿里雲、菜鳥等，而公司的角色為提供供應鏈服務，未來會繼續與阿里有業務上的來往。他又指，公司目前與天貓超市有深度合作，但由於客戶定位不同，相信兩者之間不存在競爭。

在借助阿里推動大潤發新零售改造方面，林小海表示，B2C業務是大潤發重要的版塊，不斷加強與阿里的合作，生鮮電商是一個很重要的發展方向。同時，高鑫零售助力於讓阿里強化本地供給能力。

林小海稱，公司今年目標為開設五至十間「大潤發」大賣場，並計畫進入尚未有布局的城市，另外將開設30至50間中型超市，主要集中發展於已有「大潤發」的城市，以擴大其客戶群。

集團昨公布，截至今年3月底共15個月財報，營收人民幣1,243.34億元，年減2.01%；純利人民幣35.72億元（約新台幣154億元），年減15.42%，每股盈利人民幣0.37元。

同時，黃明端辭任首席執行官，並由林小海接替。林指出，黃明端將會調任為非執行董事，並繼續擔任董事會主席，未來會繼續支持集團的發展。

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