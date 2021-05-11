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陸人口保持低速成長 陸專家：「負成長」可能提前

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸人口保持低速增長。新浪微博
大陸人口保持低速增長。新浪微博

大陸國家統計局公布最新數據，大陸人口總量14.12億，較2010年增加7206萬人，增長5.38%；年平均增長率為0.53%，較2000年到2010年的0.57%下降0.04個百分點。數據表明，大陸人口10年來繼續保持低速增長態勢。

據香港01報導，對此，南開大學經濟學院人口與發展研究所教授、中國人口學會副會長原新認為，大陸總人口仍然保持慣性增加，但總人口「負增長的時間或會提前」。

大陸國家統計局局長寧吉喆表示，大陸今後的人口增速將繼續放緩。同時，受到人口年齡結構、生育觀念、生育政策、生育成本、公共衛生和健康水平等經濟社會因素的影響，大陸人口今後會達到峰值，但具體時間還有不確定性，預計在未來一段時間內，大陸人口總量會保持在14億人以上。

原新解釋，他之所以預判中國人口負增長的時間會提前，是因為低生育率現象持續穩定，出生人口繼續縮減，15至49歲育齡婦女人數以及20至34歲生育高發育齡婦女將大幅減少；預計未來10年之內，人口正增長慣性將消耗殆盡，總人口在2025至2030年期間開始進入負增長。

原新表示，中國人口將從正增長走向人口負增長，在未來50至60年，中國將保持老年人口規模世界第一。在老齡社會形態下，稅收和社保繳費端、健康保險設計方、長期照護服務供給者、延遲退休者、勞動參與者等多元主體問題更加錯綜複雜。

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