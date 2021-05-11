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陸統計局：陸勞動年齡人口逐年減少 經濟結構需調整

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在，但勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構和科技發展需要調整適應。新浪網
大陸勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在，但勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構和科技發展需要調整適應。新浪網

大陸國家統計局局長寧吉喆今（11）日表示，大陸勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在，但勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構和科技發展需要調整適應。

南方都市報報導，寧吉喆表示，普查數據反映出大陸人口發展中面臨著一些結構性矛盾，如勞動年齡人口和育齡婦女規模下降，老齡化程度加深，總和生育率下降，出生人口數量走低等。

「要辯證看待人口變化對經濟社會的影響。」寧吉喆稱，大陸人口基數大、人口眾多的基本國情沒有改變，超大規模境內市場優勢將長期存在，人口與資源環境仍將處於緊平衡狀態。

此外，人口增長放緩，需要採取措施促進人口長期均衡發展。大陸勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在，同時勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構和科技發展需要調整適應。

寧吉喆還表示，十年來，大陸人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國。人口素質不斷提高，人才紅利新的優勢將逐步顯現。大學生就業壓力加大，產業轉型升級步伐需要加快。

在年齡結構方面，老年人口比率上升較快，老齡化已成為今後一段時期大陸的基本國情。

大陸國家統計局今公布第七次人口普查結果，總人口共14億1,178萬人，與2010年（第六次全國人口普查數）的13億3,972萬人相比，增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%。大陸人口十年來繼續保持低速增長態勢。

人口普查

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