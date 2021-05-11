聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸統計局：陸勞動年齡人口逐年減少 經濟結構需調整
大陸國家統計局局長寧吉喆今（11）日表示，大陸勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在，但勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構和科技發展需要調整適應。
南方都市報報導，寧吉喆表示，普查數據反映出大陸人口發展中面臨著一些結構性矛盾，如勞動年齡人口和育齡婦女規模下降，老齡化程度加深，總和生育率下降，出生人口數量走低等。
「要辯證看待人口變化對經濟社會的影響。」寧吉喆稱，大陸人口基數大、人口眾多的基本國情沒有改變，超大規模境內市場優勢將長期存在，人口與資源環境仍將處於緊平衡狀態。
此外，人口增長放緩，需要採取措施促進人口長期均衡發展。大陸勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在，同時勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構和科技發展需要調整適應。
寧吉喆還表示，十年來，大陸人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國。人口素質不斷提高，人才紅利新的優勢將逐步顯現。大學生就業壓力加大，產業轉型升級步伐需要加快。
在年齡結構方面，老年人口比率上升較快，老齡化已成為今後一段時期大陸的基本國情。
大陸國家統計局今公布第七次人口普查結果，總人口共14億1,178萬人，與2010年（第六次全國人口普查數）的13億3,972萬人相比，增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%。大陸人口十年來繼續保持低速增長態勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言