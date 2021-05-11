王興引詩暗批北京？美團市值單日蒸發4355億元

大陸外賣平台龍頭「美團」創辦人王興在社群平台發布唐詩《焚書坑》，被解讀為暗諷北京當局，高層隨即被官方約談。美團昨（10）日市值蒸發港幣1,200億元（約新台幣4355億元）。今持續下跌，盤中一度跌逾8%。

美團10日港股收跌7.1%，為港幣262.8元。今繼續下跌，較今年2月18日的最高價460港元，回落約43%，自今年高點以來累計蒸發港幣1.3兆元，市值接近腰斬。

星島日報報導，王興之前在社群平台貼出嘲諷秦始皇的唐詩，被解讀在批判北京當局，公司高層即刻被上海官方約談。近期大陸對互聯網企業監管趨嚴，繼阿里巴巴、騰訊，美團也被監管單位調查。

在此敏感時刻，王興引用該詩被外界視為是不滿監管部門，網友認為美團惹上了大麻煩，更有網民稱「馬雲演講，王興寫詩」，指他們兩人都禍從口出。

王興昨再發文解釋，指引用該詩的原意是希望提醒自己，最大的敵人可能並不是競爭對手，而是一些新模式、新公司。

而美團回應，是外界誤解了王興的意思，該文的原意是希望提醒公司要時刻保持對於創新的追求。此文章已被刪除。

馬雲在2020年10月於上海外灘金融峰會中，指責大陸金融監管制度的演講後，旗下螞蟻集團340億美元IPO案上市前夕被喊卡，並「神隱」一段時間。昨天再出現「阿里日」活動時，白髮滄桑，身形更消瘦。