快訊

評／群聚、官僚...疫苗製造大國印度，救得了自己嗎？

松山之亂偵結！前所長、巡佐獲緩起訴 10名黑衣人僅起訴1人

大陸發布最新人口普查：總人口持續增長達14億1178萬人

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸發布最新人口普查：總人口持續增長，達14億1178萬人。新華社
大陸發布最新人口普查：總人口持續增長，達14億1178萬人。新華社

5月11日上午，大陸國新辦就第七次全國人口普查主要數據結果舉行記者會。根據第七次全國人口普查結果，大陸全國人口為14億1178萬人，與2010年第六次全國人口普查的13億3972萬人相比，增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%。

數據結果指出，大陸人口2010年至現今的年平均增長為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。數據顯示，大陸人口10年來繼續保持低增長態勢。

此外，居住在大陸31個省分並接受普查登記的台灣居民有15萬7886人，其中男性占10萬2897人，女性占5萬4989人。

在此之前，大陸共進行過6次全國人口普查，分別在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。

據大陸國家統計局發布的數據顯示，2019年末，大陸總人口已經超過14億，達14億5萬人。60周歲及以上人口2億5388萬人。從性別結構看，男性人口7億1527萬人，女性人口6億8478萬人，總人口性別比為104.45（以女性為100）。男比女多3049萬人。

這次發布前，英國金融時報4月下旬引述知情人士說，第7次人口普查將報告總人口不到14億。由於中國官方先前表示人口已在2019年底超過14億，等於中國人口進入負成長。

不過，大陸國家統計局4月29日在官網宣布：「據了解，2020年，我國人口繼續保持增長，具體資料將在第7次全國人口普查公報中發布。」

人口普查

延伸閱讀

NBC：拉丁裔、亞裔2020人口普查都被少算

機動車駕駛證電子化 6月試點

特派員在現場／鳳梨出口…摻了政治味

六都人口 僅桃園、台中成長

相關新聞

新國貨崛起 經濟大循環新源泉

上海舉行第五個「中國品牌日」，當「促消費」遇上「新國貨」，會碰撞出怎樣的火花？上海淮海路755號，曾是上海人最為熟悉的老...

大陸發布最新人口普查：總人口持續增長達14億1178萬人

5月11日上午，大陸國新辦就第七次全國人口普查主要數據結果舉行記者會。根據第七次全國人口普查結果，大陸全國人口為14億1...

大陸4月CPI年增0.9% PPI增6.8%

大陸國家統計局今（11）日公布，4月，消費者物價指數（CPI）年漲0.9%，增速較3月加快0.5個百分點，但低於市場預期...

人行放水 連2日淨投放430億元

為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行今（11）日進行人民幣100億元7天期逆回購中標利率持平，為2.2%。

上海數字化轉型 隨申碼帶頭

上海市政府辦公廳副主任、上海市大數據中心主任朱宗堯表示，「大家目前使用隨申碼（滬版健康碼）更多是出於疫情防控的出行需要，...

全球電商大會 攬金186億

第五屆全球跨境電子商務大會10日在河南鄭州啟幕，共攬金186億元人民幣。　中新社報導，主題為「買全球賣全球」的是次大會由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。