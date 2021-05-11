大陸4月CPI年增0.9% PPI增6.8%

大陸國家統計局今（11）日公布，4月，消費者物價指數（CPI）年漲0.9%，增速較3月加快0.5個百分點，但低於市場預期。生產者物價指數（PPI）年漲6.8%，漲幅較3月擴大2.4個百分點，高於市場預期。

金融界報導，4月CPI部分，城市上漲1.0%，農村上漲0.7%；食品價格下降0.7%，非食品價格上漲1.3%；消費品價格上漲1.0%，服務價格上漲0.7%。1至4月平均，CPI比去年同期上漲0.2%。

4月，食品煙酒類價格年增0.1%，影響CPI上漲約0.02個百分點。蛋類價格上漲6.8%，影響CPI上漲約0.04個百分點。

畜肉類價格下降10.3%，影響CPI下降約0.44個百分點，其中豬肉價格下降21.4%，影響CPI下降約0.49個百分點。

其他七大類價格與去年相比，六漲一降。其中，交通通信、教育文化娛樂價格分別上漲4.9%和1.3%，居住、生活用品及服務價格均上漲0.4%，衣著、醫療保健價格分別上漲0.2%和0.1%；其他用品及服務價格下降1.3%。