4K超高清電視市場 占比逾7成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021世界超高清視頻（4K/8K）產業發展大會9日在廣州舉行，會上宣布，2020年大陸4K超高清電視市場占比已經超過70%。

新華社報導，出席大會的工業和信息化部部長肖亞慶說，過去一年，中國工業經濟穩中向好，新動能新業態不斷涌現。超高清視頻等新業態在其中表現得尤其亮眼：在打造新興產業增長引擎上，4K超高清電視市場占比超過70%，8K電視加速滲透，一批國產化攝像機、採編播系統實現產業化並投入使用。

在促進產業數字化上，超高清視頻與5G、人工智能融合創新；多個超高清頻道開播，8K頻道啟動建設，IPTV 4K專區節目資源不斷擴充，自由視角、360度全景、沉浸式視頻給消費者帶來全新的體驗。

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