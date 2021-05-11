寧夏農產上海參展 美食引讚嘆

「都說寧夏葡萄酒好喝，羊肉好吃，今天在現場終於大飽口福」。這幾天，寧夏回族自治區農業農村廳組織40多家企業到上海參加第五個中國品牌日，集中展示展銷寧夏枸杞、賀蘭山東麓葡萄酒、寧夏牛奶、鹽池灘羊、六盤山牛肉等200餘個品類的寧夏優質產品，豐富的美食品鑒讓人連連讚嘆。

中新社報導，寧夏的葡萄酒、枸杞、羊肉早已走出國門，赴美國、加拿大、瑞典等國舉辦專場推介會，甚至亮相2018年聯合國中國美食節、2016年G20杭州峰會、2017年金磚國家領導人廈門會晤、上海合作組織青島峰會等大型活動的餐桌，成為中國美食美酒中不可或缺的元素。寧夏地域面積不大，看似不起眼，但從不缺特色農優產品。得益於黃河水的灌溉，位於西北乾旱地區的寧夏成為一片塞上江南，物產豐富，枸杞、灘羊、甘草、硒砂瓜、馬鈴薯、葡萄等農特產品享譽大陸全國。

因為不大的地域面積，寧夏官方致力於發展農業品牌集群，隨著各類網上品牌店、線下名優特產店數量的不斷增大，寧夏的特色農業集群發展的步伐不斷加快。前不久，寧夏開啟西部首場省級農產品雲展銷，枸杞、灘羊、硒砂瓜組團拼多多亮相，引起多方關注。

寧夏農村農業廳黨組書記滑志敏表示，品質是農產品的核心競爭力，要想實現產業現代化，就要有好的品質，打造好的品牌，增強品牌溢價能力，助力鄉村振興。 為此，寧夏近年集中打造賀蘭山東麓葡萄酒、鹽池灘羊肉等區域公用品牌，各類特色農業品牌達到317個，「兩品一標」農產品687個，創建中國特色農產品優勢區7個，特色產業佔農業總產值的比重達到87.4%。

寧夏每次的組團參展都能收穫許多合作橄欖枝。以此次亮相中國品牌日為例，寧夏有關部門、協會、企業與全國供應鏈企業在5月8日已簽訂30餘項合作協議，總金額超52億元人民幣。

根據寧夏十四五規劃，未來寧夏將持續聚焦枸杞、葡萄酒、奶產業、肉牛和灘羊、綠色食品五大農業產業，重點突出品牌引領帶動作用。力爭到2025年，培育做大13個農產品區域公用品牌，做強30個農業企業品牌，做優50個特色農產品品牌，培育農產品電商品牌10個。