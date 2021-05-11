下屆消博會 首批意向展商簽約

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

首屆中國國際消費品博覽會臨近尾聲，第二屆消博會意向展商集中簽約儀式於10日上午舉行，首批40餘家展商與消博會組委會簽約，涵蓋時尚生活、旅居生活、服務消費、珠寶鑽石、食品保健品等板塊。　　

中新社報導，「雖然是首屆消博會，但我們已經感覺到它的魅力和效果與眾不同，因此今天就決定要參加下一屆」。Tapestry（泰佩思琦）中國區副總裁周廣華表示，消博會的舉辦讓全球看到中國從疫情中快速恢復活力。　　

他說，Tapestry在消博會上展示多款全球首發新品，從市場反饋來看深受中國消費者歡迎，他看到了中國市場所蘊含的巨大吸引力。　康寶萊中國區對外事務總監閔莉萍說，中國在海南舉辦消費品博覽會，展示進一步對外開放的決心，外資企業可以通過這一國家級平台提升企業的品牌影響力，尋求合作夥伴。在參加消博會期間，企業看到了海南自貿港呈現出的開放活力，未來也將進一步加大在海南投資，共享自貿港機遇。

鑽石 疫情

延伸閱讀

海南首屆消博會 台商積極參與

海南免稅購物 五一假期業績近10億

五一假期 海南離島免稅購物火爆

攻台利器 海南艦、大連艦、長征18號入列 習近平授旗

相關新聞

新國貨崛起 經濟大循環新源泉

上海舉行第五個「中國品牌日」，當「促消費」遇上「新國貨」，會碰撞出怎樣的火花？上海淮海路755號，曾是上海人最為熟悉的老...

馬雲現身阿里集團感恩日

阿里巴巴創辦人馬雲昨（10）日現身杭州參加阿里巴巴集團活動，馬雲身穿藍衣，乍看起來消瘦不少。這也是馬雲自去年10月砲轟大...

寧夏農產上海參展 美食引讚嘆

「都說寧夏葡萄酒好喝，羊肉好吃，今天在現場終於大飽口福」。這幾天，寧夏回族自治區農業農村廳組織40多家企業到上海參加第五...

特派員在現場／鳳梨出口…摻了政治味

台灣現在一顆鳳梨多少？在台北的超市，按品種不同約在台幣49元到88元不等。在政府補貼外銷運費，加上日本、香港等地民眾力挺...

上海數字化轉型 隨申碼帶頭

上海市政府辦公廳副主任、上海市大數據中心主任朱宗堯表示，「大家目前使用隨申碼（滬版健康碼）更多是出於疫情防控的出行需要，...

全球電商大會 攬金186億

第五屆全球跨境電子商務大會10日在河南鄭州啟幕，共攬金186億元人民幣。　中新社報導，主題為「買全球賣全球」的是次大會由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。