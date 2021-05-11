下屆消博會 首批意向展商簽約

首屆中國國際消費品博覽會臨近尾聲，第二屆消博會意向展商集中簽約儀式於10日上午舉行，首批40餘家展商與消博會組委會簽約，涵蓋時尚生活、旅居生活、服務消費、珠寶鑽石、食品保健品等板塊。

中新社報導，「雖然是首屆消博會，但我們已經感覺到它的魅力和效果與眾不同，因此今天就決定要參加下一屆」。Tapestry（泰佩思琦）中國區副總裁周廣華表示，消博會的舉辦讓全球看到中國從疫情中快速恢復活力。

他說，Tapestry在消博會上展示多款全球首發新品，從市場反饋來看深受中國消費者歡迎，他看到了中國市場所蘊含的巨大吸引力。 康寶萊中國區對外事務總監閔莉萍說，中國在海南舉辦消費品博覽會，展示進一步對外開放的決心，外資企業可以通過這一國家級平台提升企業的品牌影響力，尋求合作夥伴。在參加消博會期間，企業看到了海南自貿港呈現出的開放活力，未來也將進一步加大在海南投資，共享自貿港機遇。