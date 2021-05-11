高鑫零售獲利褪色

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

大潤發母公司高鑫零售昨（10）日公布，截至今年3月底共15個月財報，營收人民幣1,243.34億元，年減2.01%；純利人民幣35.72億元（約新台幣154億元），年減15.42%，每股盈利人民幣0.37元。

高鑫零售原本財報是1月至12月底，這次為了切換成4月至隔年3月底，才會公布15個月的財報。

高鑫零售昨天並發布董事調任及首席執行官變更公告，黃明端因屆齡退休，辭任首席執行官；自2021年5月10日起，黃明端調任為非執行董事，並繼續擔任董事會主席。

智通財經報導，公告表示，集團於2019年啟動了大賣場重構專案。截至今年3月底，已完成38家大賣場改造，未來重構大賣場的數量將以每年40家到50家的速度推進。

格隆匯報導，公告還指出，期間同店銷售增長為-1.8%，集團線下業務（主要為大賣場）的銷售因疫情後的影響及激烈競爭而充滿挑戰，但線上企業對客戶（B2C）業務（主要透過淘鮮達及天貓平台）實現大幅成長並彌補集團銷售。

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