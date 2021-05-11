馬雲現身阿里集團感恩日

阿里巴巴創辦人馬雲昨（10）日現身杭州參加阿里巴巴集團活動，馬雲身穿藍衣，乍看起來消瘦不少。這也是馬雲自去年10月砲轟大陸金融體系惹怒官方後，時隔七個月再度現身在公眾場合。

外界關注馬雲的現身可能代表從螞蟻暫停上市到反壟斷的天價罰單事件已經告一段落。

大陸財經媒體三言財經報導，馬雲這次出席的集團活動是阿里集團第17個「阿里日」，地點在阿里巴巴在杭州的總部，「阿里日」是集團對員工家人的感恩日。

去年阿里巴巴因涉嫌壟斷等原因遭到監管部門立案調查、被要求整改。儘管如此，就今日馬雲出席活動的照片看來，馬雲仍滿面笑容。有網民表示，馬雲感覺突然老了很多、變瘦了。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇於會上表示，「過去一年我們經歷了疫情，目前，阿里海外員工好多還處於居家辦公狀態，在這種特殊時刻，衷心感謝阿里的親友們，阿里發展離不開大家的溫暖相伴，感謝親友們在背後默默的卓越貢獻。」

馬雲上一次是以視訊方式露臉，在今年4月中旬由俄羅斯總統普亭主的羅斯地學會監事會議，在將近2個小時的會議中，馬雲全程未發言，偶爾會端起茶杯喝茶。

網路流傳的影片顯示，馬雲身後房間內布局是中國風，牆上畫著梅花。但外界仍擔心其可能行動受限（被官方抓起來），才會以視訊方式出席活動。

另外，也有網傳影片顯示，馬雲深夜和好友在酒吧喝酒聊天。而英國《金融時報》曾報導說，馬雲今年行程大減，每周只飛一次，主要是去北京或海南。

據了解，馬雲在高人指點下，被要求要低調，才會有將近七個月時間沒有公開露面，期間包括三度約談螞蟻集團，以及阿里巴巴公司被被官方認定「二選一」的壟斷行為遭處罰人民幣182億元，成為大陸史上最大金額的反壟斷罰單。如今馬雲現身是否代表事件告一段落，受到外界關注。