在岸人民幣 近三年新高

美元貶值可能造成大宗商品上漲，人民幣兌美元在官方在中間價大幅走高的帶動下，人民幣在岸即期匯率昨（10）日升破6.42關口，昨天下午收盤價6.4173，創下2018年6月下旬以來的近三年新高。

華爾街見聞報導，平安證券指出，大宗商品的價格邏輯可以用一個簡單公式來表示：弱美元+寬信用+強復甦=商品牛，國際大宗商品價格以美元為計價單位，所以二者之間存在「蹺蹺板效應」：美元貶值，則大宗商品價格上漲，反之亦然。

路透報導，大陸4月的進出口數據超出市場預期，這給人民幣提供充足動力，短期人民幣或考驗6.4關口阻力；美元指數若保持弱勢，人民幣將繼續被動走升。

中資行交易員說，中間價還是比較明顯的，現在就看大行的態度了，現在這點位，即使美元指數轉漲，人民幣不一定會跌，結匯情緒可能回來。

另一外資行交易員認為，美元指數現在弱勢，短期可能就在90附近盤整，如果下去了，美元還會繼續跌。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，近期美元重新遭到拋售，人民幣強勢可能引發人行警覺，人行可能會更加積極主動地消除人民幣升值的風險，維持全年匯率保持穩定的預期，年內目標仍在6.45附近。