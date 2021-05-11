特派員在現場／鳳梨出口…摻了政治味

台灣現在一顆鳳梨多少？在台北的超市，按品種不同約在台幣49元到88元不等。在政府補貼外銷運費，加上日本、香港等地民眾力挺下，相較於往年，今年台灣的鳳梨價格似乎並未因大陸暫停進口而崩盤。

不過，這代表台灣挺過了這次「鳳梨危機」嗎？

大陸今年「五一」黃金周的前一天，貿協上海代表處攜手City'super上海興業太古匯門店推出「台灣食藝文化美食節」，促銷百餘種台灣本土人氣食品，包括蓮霧、釋迦、芭樂等水果。但city'super食品零售業務部總監張嘉麟說，可惜今年少了鳳梨助陣。

台灣鳳梨今年缺席，空出的市場讓給了菲律賓。City'super今年主推的菲律賓「黑牌蜜糖菠蘿」，一顆人民幣59.8元。數字跟台灣現在鳳梨差不多，只是單位一個是人民幣一個是新台幣。張嘉麟表示，比起台灣鳳梨，菲律賓鳳梨吃起來就是少了個「鳳梨味」。

台灣鳳梨再好吃，一旦摻入「政治味」，就不敵菲律賓的鳳梨了。

大陸2月底宣布暫停台灣鳳梨進口後，一直將此事定位為海關檢疫問題。有關單位若能清楚說明並加強出口防檢疫，台灣鳳梨應有機會重新恢復出口。

可惜高層一開始就定調大陸暫停進口是「突襲」，「顯非正常的貿易考量」。如此操作或許可為政黨累積下一次選舉的政治資本，犧牲的卻是農民的利益。

今天大陸市面還能看到鳳梨外的台灣水果，都還享受大陸2005年8月起單方面給予的零關稅進口優惠。

鳳梨今年的產季很快就進入尾聲，但明年呢？鳳梨之外，芒果、木瓜、蓮霧、荔枝等其他14種仍享有大陸零關稅優惠的台灣水果，若也一一捲入兩岸政治紛爭，政府未來打算編列多少預算補貼外銷？

而台灣農民繼「自由鳳梨」之後，是否需要開始準備因應可能到來「自由芒果」、「自由蓮霧」、「自由釋迦」？