全球電商大會 攬金186億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第五屆全球跨境電子商務大會10日在河南鄭州啟幕，共攬金186億元人民幣。　中新社報導，主題為「買全球賣全球」的是次大會由中國國際電子商務中心、中國服務貿易協會、河南省商務廳、鄭州市人民政府等聯合主辦。

共有來自俄羅斯、波蘭、匈牙利、立陶宛、哈薩克、烏茲別克、巴西、伊朗等25個國家駐華使館官員，聯合國南南合作辦公室、世界貿易組織、世界海關組織等國際組織相關負責人，APEC電子商務工商聯盟、韓國貿易協會等境內外知名商協會負責人，亞馬遜、谷歌、央捷科斯、阿里巴巴等境內外知名跨境電子商務平台、供應鏈、外貿綜合服務等企業高管代表等1200餘人參會。　其間，跨境電商國際貨運物流項目、東南亞貨運包機專線、智能海外倉建設項目等6個重點項目進行了現場簽約。

大會經前期積極對接洽談，達成園區建設、國際物流、品牌合作、人才培養、跨境貿易採購等50個合作項目，總金額186億元人民幣。　本屆大會採用線上線下結合方式，舉辦跨境電子商務高峰會、「絲路電商」國際合作（鄭州）高峰論壇、中國跨境電商50人論壇暨中歐跨境電商合作論壇、河南跨境電商品牌出海合作論壇等活動，旨在圍繞跨境電商貿易便利化、數字經濟、產業合作等內容，探討跨境電商發展新格局、新規則和新機遇，同時聚焦跨境電商熱點、難點和痛點，共同深化全球跨境電商交流合作。

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