上海數字化轉型 隨申碼帶頭

上海市政府辦公廳副主任、上海市大數據中心主任朱宗堯表示，「大家目前使用隨申碼（滬版健康碼）更多是出於疫情防控的出行需要，但實際上當時推出隨申碼的第一天，就把它定位為上海市民生活工作的一張數字名片，健康只是它的其中一個功能」。

中新社報導，上海市信息化企業家協會年度大會暨2021上海「數聚智理」產業峰會當天在滬舉辦。朱宗堯說，隨申碼已經可以被用於乘坐公交、地鐵、輪渡；到上海的公立醫院，可以不帶社保卡，憑這個碼可以掛號看病；在很多體育場館，它已經取代了健身卡……這就是上海城市數字化轉型的工具。

2021年伊始，上海宣布推動「經濟、生活、治理」全面數字化轉型，對外發布了「關於全面推進上海城市數字化轉型的意見」。到2025年，上海計劃在全面推進城市數字化轉型方面取得顯著成效，在國際數字之都建設上形成基本框架。到2035年，上海計劃成為具有世界影響力的國際數字之都。

朱宗堯說，目前上海總體而言初步解決「數據孤島」的問題。今年是上海市大數據中心成立的第四年，上海大數據中心「數據湖」的運營情況如下：歸集數據658.59億條，跨部門數據共享調用65.33億次，跨層級數據交換244.28億條。

但他也指出，上海的數據治理體系還不健全，治理能力還比較弱，包括：一，數據的過量採集、重複採集比較嚴重；二，數據質量不夠，很多數據不全、實時性不夠；三，數據反哺基層碰到很多問題。

民建中央副主席、上海市政協副主席周漢民則在峰會上談及數據安全問題。他表示，「由於大數據時代的迅猛，由於發展的迅疾，由於對人影響的深刻，如果再沒有相關的立法，我們在許多方面就很可能再付學費，立法不應該在經濟現象之前，否則就抑制了創新；但立法決不能離經濟現象過遠，否則相關的現象就會成為脫繮的野馬」。