新國貨崛起 經濟大循環新源泉

上海舉行第五個「中國品牌日」，當「促消費」遇上「新國貨」，會碰撞出怎樣的火花？上海淮海路755號，曾是上海人最為熟悉的老牌百貨「東方商廈」，而今「淮海755」卻成了年輕消費者的新寵，個性化的國潮店鋪吸引客流不斷。

中新社報導，大陸最大電商平台天貓發布的數據顯示，去年「雙11」期間，該平台上有360個新品牌成為細分行業冠軍，顛覆了原先賽道中的大品牌，而其中逾九成是國貨品牌。國貨正在成為90後、95後、00後消費者的首選。

復旦大學管理學院市場營銷系主任蔣青雲說，所謂新國貨，就是對接了新的消費群體，代表了新興的增長力量，國內經濟大循環為國貨品牌的新發展提供了豐富的市場層次，反之，國貨品牌的打造會成為大循環重要的動力和源泉。

阿里研究院新消費研究中心主任呂志彬表示，1978年前創建的國貨品牌有很多至今成長良好；開啟供給側改革以來，新品牌逐年擴張。在此前後誕生的品牌通常有高顔值、高品質、高科技、高度注重安全的特徵，其創始人多為80後、90後，接受過國際化教育，使品牌一誕生就是國際時尚領跑者。

在眾多消費者眼中，國貨不分老字號和新品牌，重要的是品質好，能體現消費價值。

時尚潮流電商得物App創始人楊冰觀察到，這種存在於商品背後的價值感格外為具有自主決策意識的年輕一代消費者所注重。而正因國潮品牌對此有著深刻洞察，近年來「新國貨」在得物App上所占的比例愈來愈大，口碑也愈來愈好。

同樣的，「老字號」也在不斷通過跨界合作、新品頻發喚醒其品牌價值。光明乳業在上海「五五購物節」期間累計推出130餘款新品，其市場副總監林林表示，老字號實則分為企業和品牌兩個概念：「我們在光明乳業這一老字號上，會將一些進入生命衰退期的品牌淘汰，同時通過不斷推出新品將另一些品牌煥新」。

關係品牌事務所創始人李倩指出，當前，中國國貨在品牌打造上是「老中青三代同時起跑」，新品牌具備了流量思維的優勢，但在供應鏈上有很多功課要補，老品牌在供應鏈上錘煉了很久，但需要適應現在的流量打法打開自己的靈活性。

值得注意的是，數字化帶來的線上線下融合互動正在為諸多國貨品牌打開創新空間。

有120多年歷史的上海家化是積極的數字化擁抱者。上海家化聯合股份有限公司CMO濮春華表示說，通過與天貓合作，上海家化定期通過大數據做全方位的行業掃描，對品牌賽道進行及時調整。

但李倩也表示，不斷湧現的「新國貨」一方面源於中國強大供應鏈的紅利，另一方面是近幾年活躍的投資所致，但從網紅到品牌，國貨商品還需要滿足有一定的定價權、有復購率和利潤、有品類知名度和至少經過一個投資回報周期這幾點。