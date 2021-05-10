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宣揚大陸國貨 「中國自主品牌博覽」上海登場

聯合報 / 記者林則宏／上海即時報導
「2021年中國自主品牌博覽會」中央大廳展區仍是由大型央企包辦。記者林則宏／攝影
「2021年中國自主品牌博覽會」中央大廳展區仍是由大型央企包辦。記者林則宏／攝影

「2021年中國自主品牌博覽會」10日在上海展覽中心揭幕，儘管主辦單位稱，這場博覽會的目的是展示大陸自主品牌成就，塑造中國自主品牌良好形象，促進品牌強國建設。不過，國有企業仍然是會場上的主角。

根據官方資料，「2021年中國自主品牌博覽會」的推出，起源於中共中央總書記習近平2014年5月10日提出，要 「推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變」。

大陸國務院隨後於2017年批准，將每年5月10日設立為「中國品牌日」，並於隔年舉辦首屆「中國自主品牌博覽」。

中國品牌日的官網表示，加強品牌建設有利於推動中國大陸從「經濟大國」向「經濟強國」轉變，並提升中國形象。

今年展會設定的主題為「中國品牌，世界共享；聚力雙循環，引領新消費」。根據中國政府網消息，大陸國務院總理李克強10日也對這場活動作出批示。

李克強要求，要推動全社會牢固樹立品牌意識，引導企業堅守專業精神、工匠精神，努力提高產品和服務的質量與綜合競爭力，使更多中國品牌成為國內外市場值得信賴的選擇。

「中國自主品牌博覽」今年已是第四度舉辦，但很明顯仍是「政府搭台、國企唱主戲」。會場的中央大廳展區就是由中國石化、中核集團、中國石油、中糧、中國移動、中國船舶等大型中央企業包辦。

不過，上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，大陸的消費市場近幾年正出現一個巨大變化—「國潮熱」的湧現。中歐國際工商學院市場營銷學教授王高指出，這種趨勢的出現其實是從製造端、供給端到消費端完美匹配的結果。

王高認為，大陸「國貨」崛起依托於中國多年積累的完整的產業集群，同時又恰逢電商與社交媒體的興起。

報導稱，更重要的是，大陸國內消費主力群體，更具支付能力也更有個性的「Z世代」（指1995年至2009年間出生的人）已經走向舞台中央。

《上觀新聞》表示，是否是國際大牌已不再是大陸「Z世代」考慮的主要因素，「個性、好玩、有顏值、有故事等感性需求形成了他們的新消費觀，而國產品牌恰恰把握住了新一代的紅利」。

報導指出，「國潮」從廣義角度來講，滿足了當前大陸消費者民族自信、文化認同、社會認同等本質需求的升級，這也將是部分中國企業實現「品牌力」接近或趕超國際品牌所引發的長期消費趨勢。

「2021年中國自主品牌博覽會」10日在上海展覽中心登場。記者林則宏／攝影
「2021年中國自主品牌博覽會」10日在上海展覽中心登場。記者林則宏／攝影
中國中車在上海展覽中心廣場展示「智能軌道快運系統」，號稱無需興建軌道即能運行。記者林則宏／攝影
中國中車在上海展覽中心廣場展示「智能軌道快運系統」，號稱無需興建軌道即能運行。記者林則宏／攝影

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