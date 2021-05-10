陸商務部：前4月大陸進出口增速創10年來最高水準

據大陸商務部網站10日消息，1-4月，大陸外貿發展延續增長趨勢，優進優出、貿易產業融合和貿易暢通「三大計畫」全面推進，進出口總值達11.62兆元（人民幣，下同），同比增長28.5%，規模創歷史同期新高。特點如下：

一是進出口、出口增速創10年來同期最高水平。1-4月，進出口、出口、進口同比（下同）分別增長28.5%、33.8%和22.7%，其中進出口、出口增速為2011年以來同期最高水平。與2019年同期相比，進出口、出口、進口分別增長21.8%、24.8%和18.4%。4月當月進出口3.15兆元，為月度歷史第二高值。

二是深耕傳統市場、開拓新興市場取得積極成效。1-4月，對歐盟、美國、日本、香港等傳統市場出口分別增長36.1%、49.3%、12.6%和30.9%，拉高整體出口增速16.8個百分點。對東協、拉丁美洲、非洲等新興市場出口分別增長29%、47.1%和27.6%，拉高整體出口增速8.6個百分點。

三是外貿主體不斷壯大，民營企業繼續發揮主力軍作用。1-4月，新增對外貿易經營者備案61655家。民營企業出口3.53兆元，增長45%，拉高整體出口增速23.2個百分點，佔比較去年同期提高4.4個百分點至55.9%。

四是「宅經濟」產品繼續帶動出口增長，一些勞動密集型產品出口恢復性增長。1-4月，電腦、手機、家用電器、燈具、玩具等宅經濟產品出口分別增長32.2%、35.6%、50.3%、66.8%和59%，拉高整體出口增速6.9個百分點。發達國家經濟體疫苗接種進度較快，民眾出行需求增加，服裝、鞋靴、箱包等出口恢復性增長，增速分別達41%、25.8%和19.2%。

五是新業態新模式蓬勃發展，內生動力進一步增強。跨境電商保持高速增長，1-3月進出口金額4195億元，增長46.5%。加工貿易保稅維修穩步推進，為帶動高質量就業、引導產業聚集發揮重要作用。4月，第129屆廣交會成功在網上舉辦，2.6萬家企業參展，來自227個國家和地區的採購商註冊觀展，給疫情之下的全球展客商帶來新商機。

六是大陸內部經濟穩中向好帶動進口增長，部分大宗商品價格快速上漲拉高進口增速。今年以來，製造業PMI保持在擴張區間，拉動能源資源、原材料和零配件等進口需求，1-4月，原油、鐵礦砂、集成電路進口量分別增長7.2%、6.7%和30.8%。部分大宗商品價格快速上漲，大豆、鐵礦砂、銅礦砂進口均價分別提高15.5%、58.8%和32.9%，價格因素合計拉高整體進口增速4.2個百分點。