經濟部：今年前四月 我對陸港出口成長34.7%

經濟部國貿局局長江文若表示，110年一至四月，我國對中國大陸（含香港）出口568.4億美元，成長34.7%，占我總出口比重 42.8%。出口成長主因5G及遠距商機持續，中國大陸對台電子零組件、資通與視聽產品及光學器材需求增加，加上全球經濟加速復甦及國際油價上漲等帶動塑橡膠製品價格上升，生產半導體等機械亦隨中國大陸半導體、自動化等設備需求轉強，使我機械、塑橡膠、化學產品等對陸出口成長。

在投資方面，截至110年三月，經核准赴中國大陸投資計有44509件，投資金額總計約 1930.6億美元，主要投資前三大產業為電子零組件製造業、電子產品及光學製品製造業，以及批發及零售業。

另累計至110年三月，核准陸資來台累計 1467件，總計約 24.3億美元，主要投資產業為批發零售業、電子零組件製造業及銀行業。

在台商回台投資方面，經濟部自108年起推動「歡迎台商回台投資行動方案」，以單一服務窗協助台商回台投資，至 110年四月二十九日，已有二百一十三家廠商通過審查，總投資金額為新台幣7997億元。

去年我對大陸出口1514.4億美元，成長14.6%。

受惠我國與美國產業鏈結密切及美中貿易戰轉單效應，我對美貿易持續成長，109年對美出口成長 9.3%，出口金額創十年新高，110年1月至4月持續成長26.8%。

美國拜登政府已表示不會立即撤銷對中國大陸部分產品加徵之 301關稅，將重新檢視美中第一階段貿易協議執行情況，並擬聯合盟友應對中國大陸，未來美國如何處理美中競合問題，有待進一步觀察。

此外，經濟部為使我國產業競爭力持續提升，將持續推動五加二產業創新及六大核心戰略之產業政策，並依各產業特色及產品屬性，訂定切合目標市場需求之多元拓銷作法，強化我國與各國投資與貿易連結，以維持我國在全球產業供應鏈的安全穩定地位。

在兩岸經貿關係方面，政府持續推動雙方關係穩定發展，讓我國經濟能夠得到最大效益，風險降到最低。另政府將持續深化與美、歐盟及新南向國家之經貿合作，以強化我國在全球關鍵性地位。