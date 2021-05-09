聽新聞
test
0:00 / 0:00

復星醫藥與BioNTech在陸合資 新冠疫苗年產能達10億劑

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
復星醫藥9日晚間發布公告，與BioNTech設立合資公司，將在大陸生產新冠疫苗。復星醫藥公告截圖
復星醫藥9日晚間發布公告，與BioNTech設立合資公司，將在大陸生產新冠疫苗。復星醫藥公告截圖

復星醫藥9日晚間發布公告，控股子公司復星醫藥產業，擬與BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的當地語系化生產及商業化，並約定復星醫藥產業應提供年產能可達10億劑 mRNA 新冠疫苗的生產設施。

公告指出，根據約定，雙方將分別認繳合資公司註冊資本的50%，其中復星醫藥產業擬以現金及/或有形或無形資產、包括廠房及生產設施等，作價出資合計不超過1億美元；BioNTech擬以相關生產技術和專有技術許可等無形資產作價出資合計不超過1億美元。

公告提到，復星醫藥與BioNtech在2020年3月13日簽訂了mRNA新冠疫苗的授權合約，獲得授權在大中華區（包括中國大陸及港澳台）獨家開發、商業化基於後者專有的 mRNA 技術平台研發的、針對新型冠狀病毒的疫苗產品。

為保障大陸市場 mRNA 新冠疫苗供應，復星醫藥產業與BioNTech 於2020年12 月 15 日簽訂「授權合約修正案一」，就按成品進口、大包裝製劑進口於中國境內 （不包括港澳台）分裝、當地語系化生產等階段分步推進 mRNA 新冠疫苗大陸銷售供貨達成約定。

為進一步落實「授權合約修正案一」中有關 mRNA 新冠疫苗當地語系化生產的安排，雙方9日宣布簽訂「條款書」，成立合資公司，並約定復星醫藥產業應提供年產能可達10億劑mRNA新冠疫苗的生產設施，並將該設施作為出資的一部分注入合資公司。

BioNTech 應通過技術授權合約完成技術轉移，提供生產 mRNA 新冠疫苗所需的技術支持，並確保有足夠能力的人員實施該等技術轉移和技術支持，因此產生的合理費用將由合資公司承擔。

關於疫苗後續的商業化問題，約定合資公司將聘請復星醫藥產業之關聯公司作為CSO，提供大陸境內（不包括港澳台地區）mRNA 新冠疫苗的市場與銷售服務，並依約向該 CSO 支 付相應的費用。

復星醫藥產業將向 BioNTech 支付現有協議約定的銷售里程碑，無論合資公司是否成立。

BioNTech 公司研發的mRNA疫苗BNT162b2是首個獲得FDA緊急使用授權（EUA）的首個新冠疫苗，該疫苗在大陸之外的全球開發和商業化權利歸BioNTech/輝瑞共同所有，根據輝瑞5月4日公布的2021Q1業績，BNT162b2第1季銷售收入達到34.62億美元。

輝瑞基於4月中旬簽訂的16億支供應合約，預測BNT162b2的2021全年銷售收入將達到260億美元 。

新冠疫苗 輝瑞 BNT

延伸閱讀

放棄專利不夠 歐籲美讓疫苗出口

需求俱減 全美每日接種跌破200萬人 恐影響群體免疫

全員接種科興疫苗 巴西小鎮實驗結果來了

美支持放棄疫苗專利保護 德國反彈

相關新聞

海南首屆消博會 台商積極參與

「首屆中國國際消費品博覽會」（消博會）7日在海南海口舉辦。多家台商台企積極參與，期待通過這一新平台，抓住海南自貿港建設機...

陸攻超高清視頻 拚兆元產業

大陸工信部部長肖亞慶昨（9）日表示，加快發展超高清視頻產業，能夠直接帶動製播設備、終端產品、顯示面板、晶片等產業鏈整體換...

無人機適航與應用論壇 德陽舉行

以「創新發展路、航空新時代」為主題的無人機適航與應用創新論壇，近日在四川省德陽市舉行，專家、學者、企業負責人及重量級嘉賓...

大三台青寧波創業 領軍近10人

「00後」台青、星擘文化（寧波）有限公司創始人藍澔天，8日在浙江寧波鄞州舉行的第一屆「鄞為你」台青逐夢社區行動開啟儀式暨...

進口消費趨勢 最受關注品類揭曉

在中國大陸首屆國際消費品博覽會舉辦期間，京東大數據研究院發布「品質、共贏—進口消費趨勢報告」，報告顯示，美妝護膚、醫療保...

福建境外投資持續火熱 穩步走出去

福建省發展和改革委員會9日通報，今年前4月，福建省備案境外投資項目32個，總投資7.7億美元。其中「區域全面經濟夥伴協定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。