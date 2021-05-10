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後疫情時代不缺席 青創基地設漳州

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「兩岸融合發展，青年不能缺席。在後疫情時代，兩岸在經濟和社會兩個領域的融合與發展需要全新的格局，創新的思維。」台灣創業青年盧介凡受訪時說。

中新社報導，提及成立台灣青年創業基地的緣由時，盧介凡坦言，他初到大陸時，就在廣東打拚多年，正因為自己走過彎路，對創業的感受深有體會。

早年從事電子硬件貿易的盧介凡，在幫助客戶設計電子模組的過程中，積累了豐富的漳台人脈資源。很多台灣工程師想藉著大陸鼓勵台胞投資創業的東風，到大陸尋求發展，這也成為盧介凡開辦創業基地的一個契機。

2017年，看好漳州的發展前景，盧介凡到此創辦了翊瀚眾創，成為漳州台商投資區兩岸青年創業基地的運營方。三年來，翊瀚眾創基地進駐企業涵蓋環保科技、農業科技、應用程序、電子商務等多個領域。作為一個專門服務於台灣青年西進創業的基地。

近幾年，漳州台商投資區工業飛速發展，逐漸形成完善的工業鏈，翊瀚眾創基地也因此崛起。目前，基地入駐的台青項目一共有29個，進駐台灣青年40餘人，項目落地20個，其中澳洲藍龍蝦育苗養殖、生物科技-酵素、環保水動力、創業咖啡、健康手環等5個項目進展迅速。

「在漳州創業，對於台灣青年來說並沒有太多的陌生感。」盧介凡稱，漳州具有農業、生物科技、食品產業的強大發展優勢。

盧介凡表示，今後將不斷構建全新思維，營造更為活潑的氛圍和平台，給創業台青們更多的鼓勵，降低他們在大陸的陌生感。

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