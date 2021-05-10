福建境外投資持續火熱 穩步走出去

福建省發展和改革委員會9日通報，今年前4月，福建省備案境外投資項目32個，總投資7.7億美元。其中「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成員國及「海絲」沿線國家和地區項目25個，總投資6億美元。

中新社報導，多位經濟專家認為，福建人素有出國謀生創業的傳統。隨著共建「一帶一路」倡議的引領效應持續釋放，福建企業對「一帶一路」沿線國家和地區投資熱情持續高漲。

統計顯示，廈門象盛鎳業公司在印尼投資的不銹鋼冶煉廠總投資額近20億美元，是迄今福建境外投資規模最大的項目；泉州百宏公司在越南投資了該國最大的化纖生產企業；福州宏東漁業公司茅利塔尼亞項目，是大陸企業在海外建設規模最大的遠洋漁業基地。

目前，福建在建的境外經貿合作區已有近20個，覆蓋加工製造、商貿物流、資源利用和農業產業等類型。

RCEP規則擴大境外投資，成為福建鼓勵企業「走出去」布局全球的新發力點。福建省商務廳相關官員指出，加強國際產能合作和資源開發利用合作，鼓勵支持福建具有產能優勢的資源開發企業加大對相關國家投資布局，構建以福建為核心的跨境產業鏈和資源供應鏈；鼓勵支持福建高新技術行業企業及傳統優勢行業企業開展跨境併購，助力產業升級。

福建省發展和改革委員會相關官員指出，從產業類型看，興業證券等金融機構加快境外網點布局，冶金、水暖衛浴、小家電、體育用品等傳統優勢產業穩步「走出去」。