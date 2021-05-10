進口消費趨勢 最受關注品類揭曉

在中國大陸首屆國際消費品博覽會舉辦期間，京東大數據研究院發布「品質、共贏—進口消費趨勢報告」，報告顯示，美妝護膚、醫療保健、母嬰是當前進口消費最受關注的品類。

中新社報導，該份報告是基於京東國際進口消費大數據，梳理當前中國大陸進口消費的特徵和趨勢，關注品質是進口消費的重要特徵，美麗、健康、家庭成為進口消費品類關注的熱點。

在京東國際平台上，美妝護膚、醫療保健、母嬰是當前進口消費最受關注的品類。2019-2020年，京東國際的用戶購買這三類商品的消費額占全部銷售額的近70%。

除了這三大品類，寵物生活、電腦辦公等其他品類商品的銷量在迅速增長。

京東國際的大數據顯示，從銷售額來看，相比2019年，2020年一線、五線和六線城市的占比有所增加，但五、六線城市的增速更快。從下單量占比來看，一線至三線城市與四至六線級市場進口消費在品類結構方面沒有顯著差異。

報告指出，這一方面得益於各線級城市消費者之間的收入水平差距的縮小，另一方面也得益於平台通過其供應鏈體系為各線級的消費者提供了便捷、高效的渠道。

報告認為，隨著經濟持續增長，未來大陸國內消費的市場潛力將進一步釋放。品質化、多樣化、個性化消費將繼續引領未來進口消費，低線級與下沉市場消費力量崛起，增加高品質的進口消費品的供給，對供給和流通體系要求更高。