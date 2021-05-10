海南首屆消博會 台商積極參與

「首屆中國國際消費品博覽會」（消博會）7日在海南海口舉辦。多家台商台企積極參與，期待通過這一新平台，抓住海南自貿港建設機遇的同時實現自身事業發展。

中新社報導，作為中國大陸首個以消費精品為主題的國家級展會，消博會吸引來自69個國家和地區的648家企業及1365個國際品牌參展。台灣珠寶工業同業公會理事羅德雲組織兩岸24家企業、15個品牌參展，其中台灣企業8家，參展商品包括高端翡翠、紅藍寶、珍珠、紅珊瑚等。

羅德雲表示，海南建設自貿港的大背景下，幾家兩岸有實力的珠寶企業聯合在海口綜合保稅區成立了奧萊斯珠寶有限公司，希望聚集世界知名品牌參與自貿港建設。

台灣康鈺生化科技股份有限公司負責人許弘霖攜「降糖王」、馬祖老酒、乾果等多種台灣食品亮相消博會。「這裡有廣闊的市場空間。參加消博會不僅能讓我們學習全球知名品牌的發展之道，也幫助企業更好地走向世界。」許弘霖認為，企業將藉此機會進一步優化產品結構，滿足多樣化消費需求。

台商認為，消博會更深層的魅力，來自海南自貿港一系列政策紅利的支撐。海南自貿港已落地實施59個國家入境免簽、離島免稅、進口免稅清單等政策，為海外品牌進入中國大陸市場提供了良好渠道。

此外，中歐時尚快線平台（CEFEP）框架協議簽署儀式暨義大利米蘭至海口洲際貨運航線推介會9日在海口消博會主會場舉行，「中歐時尚快線」—義大利米蘭直飛中國海口貨運包機航線預計5月中下旬開通，來自歐洲的奢侈品可36小時抵達海南。

該航線的開通將結束歐洲最主要的時尚消費品產地—義大利瑞士產業聚集區與海南沒有直飛航班的歷史。義大利倫巴第大區的高端精品廠家的產品，從廠家集貨到國際直飛到海南免稅品銷售櫃檯，全程耗時可低至36小時，相比以往40-60天的海運，7-8天的國際中轉空運，大幅節約在途時間和資金占用，讓中國大陸消費者在海南同步享受歐洲時尚最前沿的產品。