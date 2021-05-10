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大三台青寧波創業 領軍近10人

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「00後」台青、星擘文化（寧波）有限公司創始人藍澔天，8日在浙江寧波鄞州舉行的第一屆「鄞為你」台青逐夢社區行動開啟儀式暨品牌發布會上表示，「只要你努力，這裡將會是年輕人創新創業的一片熱土。」

中新社報導，還是寧波諾丁漢大學一名大三學生的藍澔天在寧波擁有近10人的創業團隊。「我們創業的方向是引入眾多海外創作者，協助他們在中國國內的社交平台上運營內容。」藍澔天說，自己的創業之路在鄞州區海峽兩岸青年創業就業基地啟航，如今公司旗下帳號粉絲量超過了千萬。

為了進一步加強兩地青年交流交往，「鄞為你」台青逐夢社區應運而生，希望在更高層次上為台灣青年提供服務保障，助力他們勇逐夢想。

從衣食住行到情感社交，「鄞為你」台青逐夢社區活動組委會主任盧善聽表示，該逐夢社區計畫安排了「暖心行動」、「安居行動」、「樂業行動」三大就業創業系列活動，涵蓋政策諮詢、青年聯誼、法律服務、創業扶持等內容。「我們還通過開設台青之家、開辦台青網課、評選台青之星等，讓台青在寧波就業創業感到安全感、獲得感和幸福感。」盧善聽說。

與此同時，當地還針對在鄞州或擬來鄞州就業創業的台青群體，聯合7家協會和企業，聘請10位導師，共同組成台青就業創業互助幫扶聯盟。

創業 青年 社交

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