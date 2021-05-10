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無人機適航與應用論壇 德陽舉行

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
德陽市著力打造通航發展的「德陽模式」，圖為去年12月，京東JDX-500「京蜓」無人自轉旋翼機首飛成功。圖／本報四川德陽傳真
德陽市著力打造通航發展的「德陽模式」，圖為去年12月，京東JDX-500「京蜓」無人自轉旋翼機首飛成功。圖／本報四川德陽傳真

以「創新發展路、航空新時代」為主題的無人機適航與應用創新論壇，近日在四川省德陽市舉行，專家、學者、企業負責人及重量級嘉賓圍繞當前大陸通航發展的重要政策、低空經濟開發、創新科技物流、5G網聯無人機系統及應用場景等方面，進行深入研討和交流，分享對通航產業發展趨勢的精采觀點。

論壇上，大陸民航科學技術研究院與德陽什邡市簽訂了合作共建協議；什邡市與無錫鴻鵬許可達簽訂了合作協議；四川天域航通科技有限公司與京東集團簽訂了合作協議；大陸國家民航局適航審定司司長徐超群向京東集團頒發了「京蜓」（JDX-500）無人機系統設計生產批准函申請受理通知書。

大陸民航科學技術研究院和德陽市共同為「西南無人機適航審定聯合研究中心」揭牌。此次共建的西南無人機適航審定聯合研究中心，將開展無人機適航標準的研究、無人機審定實驗試飛驗證、適航審定專業人才培養等，為民用無人機產業發展探索出一條特色道路。

據悉，德陽將圍繞建設世界級重大裝備製造基地的目標，著力打造通航發展的德陽模式，推動形成研發、製造、應用等一體化的產業體系，充分依託西南無人機適航審定聯合研究中心，培育行業龍頭，形成集群效應。

民航局

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