大陸將發布最新人口普查數據 時程比預期晚

大陸官方今天宣布，大陸國務院新聞辦將於11日上午10時舉行記者會，介紹第七次大陸人口普查主要數據結果。發布時程比預期晚了大約一個月。

據澎湃新聞報導，將參加記者會的有大陸國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室主任、國家統計局副局長李曉超，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室副主任、國家統計局總統計師曾玉平，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室副主任、國家統計局人口和就業統計司司長張毅。

大陸官方原定4月上旬公布第7次全國人口普查結果。不過，直到4月中旬，大陸國家統計局發言人劉愛華稱，普查結果將力爭早日公布。

英國金融時報4月下旬引述知情人士說，第7次中國人口普查將報告總人口不到14億。顯示中國人口進入負成長。

但據大陸國家統計局4月29日在官網宣布：「據了解，2020年，我國人口繼續保持增長，具體資料將在第7次全國人口普查公報中發布。」否認了上述外媒的報導。