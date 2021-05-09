聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸將發布最新人口普查數據 時程比預期晚

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸將發布最新人口普查數據，時程比預期晚。澎湃新聞
大陸將發布最新人口普查數據，時程比預期晚。澎湃新聞

大陸官方今天宣布，大陸國務院新聞辦將於11日上午10時舉行記者會，介紹第七次大陸人口普查主要數據結果。發布時程比預期晚了大約一個月。

據澎湃新聞報導，將參加記者會的有大陸國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室主任、國家統計局副局長李曉超，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室副主任、國家統計局總統計師曾玉平，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室副主任、國家統計局人口和就業統計司司長張毅。

大陸官方原定4月上旬公布第7次全國人口普查結果。不過，直到4月中旬，大陸國家統計局發言人劉愛華稱，普查結果將力爭早日公布。

英國金融時報4月下旬引述知情人士說，第7次中國人口普查將報告總人口不到14億。顯示中國人口進入負成長。

但據大陸國家統計局4月29日在官網宣布：「據了解，2020年，我國人口繼續保持增長，具體資料將在第7次全國人口普查公報中發布。」否認了上述外媒的報導。

人口普查 國務院

延伸閱讀

延後1個月 中國5月11日公布人口普查數據

馬英九籲兩岸重開機 回歸原版九二共識

新北議員批688萬操場是紙糊 公所：為檢視切開非破損

世界5G網速對比 大陸比美國慢7.5倍

相關新聞

海南首屆消博會 台商積極參與

「首屆中國國際消費品博覽會」（消博會）7日在海南海口舉辦。多家台商台企積極參與，期待通過這一新平台，抓住海南自貿港建設機...

陸攻超高清視頻 拚兆元產業

大陸工信部部長肖亞慶昨（9）日表示，加快發展超高清視頻產業，能夠直接帶動製播設備、終端產品、顯示面板、晶片等產業鏈整體換...

無人機適航與應用論壇 德陽舉行

以「創新發展路、航空新時代」為主題的無人機適航與應用創新論壇，近日在四川省德陽市舉行，專家、學者、企業負責人及重量級嘉賓...

大三台青寧波創業 領軍近10人

「00後」台青、星擘文化（寧波）有限公司創始人藍澔天，8日在浙江寧波鄞州舉行的第一屆「鄞為你」台青逐夢社區行動開啟儀式暨...

進口消費趨勢 最受關注品類揭曉

在中國大陸首屆國際消費品博覽會舉辦期間，京東大數據研究院發布「品質、共贏—進口消費趨勢報告」，報告顯示，美妝護膚、醫療保...

福建境外投資持續火熱 穩步走出去

福建省發展和改革委員會9日通報，今年前4月，福建省備案境外投資項目32個，總投資7.7億美元。其中「區域全面經濟夥伴協定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。