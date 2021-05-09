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林毅夫：2035年大陸人均GDP可達2.2萬美元 甚至更高

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫。澎湃新聞
北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫。澎湃新聞

全球消費創新暨免稅與旅遊零售大會7日在中國首屆消博會上舉行。北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫在出席大會時表示，到2035年，中國大陸中等收入人群可能會達到8億，這樣巨大的市場是中國的機遇，也是世界上所有國家的機遇。

據中新社報導，林毅夫表示，中國有條件實現2035年的國內生產總值（GDP）規模或城鄉人均收入水平在2020年的基礎上翻一番（增加一倍），2035年人均GDP應可達到22,000美元，甚至更高，而目前中國的4億中等收入人群也有可能在2035年翻一番。

與此同時，世界也將因此受益。林毅夫表示，中國中等收入群體不斷增長，是世界上任何一家生產高端消費品的企業的機遇。中國舉辦消博會是要讓所有的企業、所有的國家可以一起來抓住中華民族偉大復興所帶來的機遇，也讓中國人民可以在中國的發展過程中不斷滿足對美好生活的期望。

林毅夫 北京大學

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