陸三峽庫區水位跌破160公尺 部分航道實施汛期管制

大陸三峽庫區近期加速騰庫（降低水位以防汛），庫區水位持續消落，目前，重慶三峽庫區壩前水位跌破160公尺，為確保航行安全，大陸海事部門從7日下午開始，對長江上游的涪陵李渡長江大橋到永川區石盤全長277公里的航道，實施汛期臨時管制。

據中新社報導，7日下午4點，在涪陵李渡長江大橋附近水域，大陸海事執法人員駕駛巡邏艇沿線巡航，對過往船舶喊話提醒。

據報導，為確保航行安全，在庫區水位低於160公尺時，大陸海事部門對該航段的船舶航路實施分道航行規則，並根據當地水位情況，劃定了89個上行橫駛區和13個控制河段，以及40個嚴禁會船水域。