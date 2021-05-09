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陸製特斯拉二度漲價

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
特斯拉Model 3標準續航升級版車型將上漲4,300元，反映車用晶片短缺情形。 （網路照片）
特斯拉Model 3標準續航升級版車型將上漲4,300元，反映車用晶片短缺情形。 （網路照片）

特斯拉官方微博昨（8）日宣布，特斯拉Model 3標準續航升級版車型將上漲人民幣1,000元（約新台幣4,300元）。

這是大陸國產Model 3第一次漲價，也是大陸國產特斯拉車型第二次漲價。

市場分析，特斯拉漲價反映車用晶片短缺。不過，陸製特斯拉Model 3車型並沒有較大的漲價幅度，可能因供應鏈在地化比率不斷提高。

特斯拉第1季財報顯示，上海工廠生產零組件率已經提高到90%以上。

特斯拉這次漲價也可能與強勁的市場需求有關。特斯拉CEO馬斯克在4月27日舉行的第1季財報電話會議上表示，目前市場對特斯拉車輛的需求達到有史以來最好。

此外，據美國科技媒體Electrek報導，特斯拉第2季的產能已經售罄。  

特斯拉表示，Model 3標準續航升級版車型將上漲人民幣1,000元。目前該車型起售價為人民幣25.09萬元。

特斯拉表示，此一調整反映成本波動的實際情況，公司一直秉承價格公開透明的原則，將持續為大家帶來更為優質的產品與體驗。

這是大陸國產Model 3第一次漲價，也是大陸國產特斯拉車型第二次漲價。3月24日，特斯拉副總裁陶琳宣布Model Y價格上調人民幣8,000元。

值得注意的是，特斯拉在中國大陸的銷量也創紀錄。乘聯會指出，特斯拉3月售出3萬5,478輛陸產汽車，刷新特斯拉在中國大陸單月銷量的最高紀錄。

乘聯會的數據顯示，3月特斯拉Model 3銷量達2萬5,327輛，較2月增長85%，創造該車型在大陸市場月銷量的最好成績。上市不久的Model Y單月銷量首次破萬，高達1萬151輛，較2月增長119%。

從首批交付到月銷量破萬，Model Y只花三個月時間。兩款車型都位居各自細分市場銷量榜第一。

有市場觀點認為，可能因為供應鏈國產化率的不斷提高，大陸國產特斯拉車型並未像美國特斯拉有那麼大的漲價幅度。

乘聯會祕書長崔東樹認為，特斯拉4月的大陸銷量必然會下降，是由市場季度銷售特徵導致的。他稱，4月是第2季首月，通常處於廠商訂單和產量的調配期，從市場規律來看，交付量也會出現下降。加上特斯拉還要繼續出口歐洲，所以大陸銷量下降也不足為奇。

對於特斯拉再次漲價，有部分網友表示支持，認為原材料上漲太猛了；也有網友慶幸「下單還未提車的我怒省1,000」、「沒想到抄了個底」；同時還有網友吐槽「我咋感覺跟買股票似的，有時候漲有時候跌」。

特斯拉 漲價 人民幣

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