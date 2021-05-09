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深圳房貸出現緊縮信號

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

中國建設銀行深圳市分行日前宣布調高首套房貸利率和二套房貸利率，業界認為此舉釋放房貸收緊的信號，房價上漲預期較高的城市，必然要在房貸利率方面進行收緊，尤其是二套房會有更緊的措施。

中國證券報報導，建行深圳市分行下發通知稱，為貫徹落實房住不炒，促進深圳市房地產市場平穩健康發展，支持居民合理購房需求，將調整房貸利率首套房貸款利率執行LPR+45BP（相當於5.10%），二套房貸執行LPR+95BP（相當於5.60%），相比之前分別上調15BP和35BP。

BP（Basis Point）是衡量利率的最小單位，稱基點，1個基點等於0.01％。

多位專家分析，這次房貸利率調整有助於保持房價平穩，同時引導更多資金用於支持中小微企業。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，這次房貸利率調整有兩個要點需要注意。

一是無論是首套房還是二套房，都有利率上浮的動作，二套房貸利率上調幅度更大；二是保障性安居型商品房利率並沒有上調，依然保持穩定。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，當前銀行有動力壓縮房地產貸款額度，將更多資金用於支持中小微企業。將首套房貸與二套房貸利率的差值拉大，有助於引導更多資金支持首套房需求。預計其他國有大銀行未來會跟進上調房貸利率。

不僅是深圳，今年廣州已三度上調房貸利率，嚴躍進認為，建行深圳市分行調整房貸利率，釋放房貸進一步收緊的風向，和廣州房貸收緊的邏輯類似。

嚴躍進分析，為化解房貸申請的存量業務，銀行會在貸款方面主動收緊，因此必然會出現上調動作。另外，從房市調控的角度來看，要穩定房價，必然要收緊房貸，尤其是二套房會有更緊的措施。

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