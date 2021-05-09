陸三大電信商 確定在美下市

大陸三大電信業者對下市申請覆議後，美國紐交所最終維持下市決定；目前中國電信已經明確將回A股上市，市場預計中國移動未來也可能跟進。

這顯示美國的紐交所最終還是堅持要大陸三大電信業者的存託股票退市。

中國移動、中國電信和中國聯通三大電信業者7日晚間公告，紐約證交所委員會維持公司美國存託證券ADR下市程序的決定，預計紐交所向美國證券交易委員會提交文件十天後，退市即將生效。

今年1月，紐交所暫停三家公司的美國存託股票的買賣，三家業者向紐交所提出覆議，如今紐交所維持退市決定。

中國基金報報導，三大業者目前都在港股上市，美股上市的股份比例非常低，對公司的上市地位幾乎沒有什麼影響。

紐交所要求退市的行為，打壓的象徵意義更大。在此背景下，中國電信更是向A股遞交上市申請。

雖然面臨美股退市，中國電信已經遞交A股上市申請，市場預計中國移動未來也可能在A股上市，而目前中國聯通在A股已有上市平台，雖然中國聯通A股和H股不是同一個主體。

第一財經引述電信分析師付亮表示，20年前全球證券市場並不發達，三大電信業者在香港上市後，又透過ADR的方式，使全球投資人可透過紐交所購買三大電信業者的股份。這是當時特殊的歷史時期決定的。

如今，三大業者ADR幾乎無融資功能，而且交易量少、交易不活躍。此外，紐交所自身的融資功能降低，大陸公司在美股票市場交易的風險也增加。

付亮認為，ADR這種方式對三大電信業者的資本支持已經微乎其微；在大陸、香港兩地上市，已可滿足公司需要。

此案可謂一波多折，紐交所2020年12月31日宣布對中國電信、中國移動、中國聯通進行退市處理。今年1月5日，紐交所發布聲明不再計畫推進對這三家中企摘牌。

1月7日情況再次反轉，紐交所監管部門決定重新啟動三家公司美國存託股票的下市程序。三家業者於1月21日提出覆議。