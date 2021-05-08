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人行連續48個交易日逆回購 市場預計5月利率小幅上行

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

截至5月8日，中國人民銀行（大陸央行）已連續48個交易日每天進行「迷你型」的人民幣100億元逆回購操作，市場預計5月資金價格會小幅上行；但人行操作仍將維持中性，因應通膨預期升溫，預料將以調控信貸政策為主。

人行網站發布，為維護銀行體系流動性合理充裕，昨以利率招標方式進行人民幣100億元逆回購操作。這也是從3月1日開始，人行連續第48個交易日微量進行100億元7天逆回購操作。

值得注意的是，即便是在5月6日有500億元逆回購到期的情況下，人行當日仍只保持100億元的投放規模，而非對沖到期量。有市場觀點認為，人行連續兩個月以上的微量操作，表現維穩姿態，是在避免傳遞太多訊號。

證券時報報導，進入5月後，一方面是國債、地方債發行將明顯放量，流動性缺口加大，另一方面是通膨預期再度升溫，人行公開市場操作備受市場關注。

華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，儘管從規模上看，100億元的逆回購並不多，但從市場利率的表現看，近期市場主要利率指標（DR007）一直維持在2%附近。價格是量的結果，價格穩定就說明流動性不鬆不緊。

張瑜指出，大陸貨幣政策很難在總量上進行方向明確的調整，只能保持不鬆不緊。但為避免金融資產泡沫和系統性金融風險，地產領域的信貸政策今年或會持續加碼，以確保其不過度吸收金融資源。

光大證券首席固定收益分析師張旭在也認為，近一段時間DR007的利率均值略低於7天期逆回購利率，且前者的波動率已降至過去幾年的低點，意味銀行體系對於人行資金的依賴已明顯下降，人行也沒有向銀行體系注入大量流動性的必要。

中信證券研究所副所長明明稱，人行暫停公開市場操作或維持低量的逆回購操作，隱含不會繼續寬鬆的含義，人行近期的操作方式反映保持克制的態度。

據明明估計，5月總體流動性缺口約在人民幣1.35兆元左右，較4月的5,000億左右的流動性缺口有明顯擴大。有分析指出，人行連續微量操作逆回購的手法或將暫停，以及時填補市場資金缺口。

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