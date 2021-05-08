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富士康大發招工紅包 傳迎iPhone 13量產

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
iPhone 13 Pro Max機模。取自手機中國
iPhone 13 Pro Max機模。取自手機中國

富士康鄭州工廠近一個月內三次提高新入職員工的獎金。網易新聞報導，鄭州工廠數碼產品事業群（iDPBG）負責為蘋果公司生產iPhone手機，招兵買馬給獎金，是為了iPhone 13即將量產。

據富士康鄭州工廠數碼產品事業群（iDPBG）的招聘資訊顯示，生產線上的新員工工作滿90天，並至少在崗55天，將獲得人民避7500元獎金，這一數額高於4月26日提供的人民幣6500元獎金和4月15日提供的人民幣6000元獎金，也相當3月底提供的人民幣3500元獎金的兩倍多。

手機中國報導，富士康要量產前大發招工紅包早有先例，iPhone 12系列於去年10月13日發佈，在此之前的8月和9月，富士康鄭州工廠新員工的獎金達人民幣9000元。

市場傳聞iPhone 13系列會在9月的蘋果秋季發佈會上正式亮相，因此，富士康鄭州廠發獎金招工，似乎是為量產做準備。

富士康鄭州工廠近一個月內三次提高新入職員工的獎金。取自手機中國
富士康鄭州工廠近一個月內三次提高新入職員工的獎金。取自手機中國

人民幣 紅包 鴻海 iPhone

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