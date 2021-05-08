聽新聞
test
0:00 / 0:00
特斯拉也晶片荒 陸製Model 3首次宣佈調漲
特斯拉中國宣佈，特斯拉Model 3標準續航升級版車型將上漲人民幣1000元，以車型起售價為人民幣25.09萬元來看，漲幅0.4%起跳。
市場分析，特斯拉漲價反映車用晶片短缺。不過，陸製特斯拉Model 3車型並未有較大的漲價幅度，可能因供應鏈在地化比率不斷提高。特斯拉第一季財報顯示，上海工廠生產零組件率已經提高到90%以上。
這是陸製Model 3第一次漲價，也是特斯拉在中國市場第二次漲價。稍早在3月底特斯拉中國副總裁陶琳宣佈， Model Y價格上調人民幣8000元。
特斯拉在大陸市廠產銷一路高猛進，據乘聯會統計，特斯拉Model 3第一季銷量達到2萬5327輛，較上月增長85%，創下該車型在中國市場月銷量的最好成績。同時，上市不久的Model Y單月銷量首次破萬，達到1萬151輛，較上月增長119%。且從首批交付到月銷量破萬，Model Y僅用短短3個月的時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言