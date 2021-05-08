特斯拉也晶片荒 陸製Model 3首次宣佈調漲

特斯拉中國宣佈，特斯拉Model 3標準續航升級版車型將上漲人民幣1000元，以車型起售價為人民幣25.09萬元來看，漲幅0.4%起跳。

市場分析，特斯拉漲價反映車用晶片短缺。不過，陸製特斯拉Model 3車型並未有較大的漲價幅度，可能因供應鏈在地化比率不斷提高。特斯拉第一季財報顯示，上海工廠生產零組件率已經提高到90%以上。

這是陸製Model 3第一次漲價，也是特斯拉在中國市場第二次漲價。稍早在3月底特斯拉中國副總裁陶琳宣佈， Model Y價格上調人民幣8000元。

特斯拉在大陸市廠產銷一路高猛進，據乘聯會統計，特斯拉Model 3第一季銷量達到2萬5327輛，較上月增長85%，創下該車型在中國市場月銷量的最好成績。同時，上市不久的Model Y單月銷量首次破萬，達到1萬151輛，較上月增長119%。且從首批交付到月銷量破萬，Model Y僅用短短3個月的時間。