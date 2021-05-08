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瞿芳雙重跨界 打造陸版IG

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
小紅書創始人、CEO瞿芳。
小紅書創始人、CEO瞿芳。

「中國版Instagram」的知名獨角獸、社區電商小紅書，傳出將赴美上市。小紅書創始人、CEO瞿芳辭掉高薪白領工作投入創業道路，一路走來秉持著一股信念：不要浪費每一次挑戰，做正確的事情。

路透旗下IFR報導，小紅書將在今年中赴美上市，擬集資5億至10億美元。公司已祕密提交美國上市申請，阿里巴巴、騰訊曾參與投資。在去年1月私募融資，籌資4億至5億美元，估值達60億美元。

小紅書成立於2013年，由瞿芳、毛文超創辦，為目前大陸最流行的生活社交平台之一，用戶數達4億，明星、影視劇多使用小紅書提升用戶依賴。

網友在平台上分享包括化妝、旅行等生活內容。其操作方式與Instagram相似，可發文、限時動態、圖片影音，也有分享與留言等功能。此外，旗下設電商業務，2017年被評為代表大陸消費科技產業的「中國品牌獎」。數據顯示，截至2021年2月，小紅書月活躍用戶數達1.38億，較1月成長逾70%。

瞿芳總是一抹紅唇，俐落形象在公開活動演講，儼然是小紅書的行動代言人。她生於1984年，北京外國語大學畢業，曾在世界500強企業的貝塔斯曼集團工作，原本過著人人欣羨的高薪白領生活；但她辭掉工作，在29歲那年跟著朋友毛文超共同創業，成立小紅書。

另一位創辦人毛文超，因為在史丹佛大學唸書，父母來美旅遊順帶看望他，他找遍各大旅遊網站，卻找不到合適的購物點，這正是用戶的痛點，看準商機後，就找愛購物的瞿芳共同創業。

不過，創業初期如何吸引客流？她決定讓用戶去主導這一切，也就是用戶來平台分享自己的購物經驗和購物心得，資源共享。很快地，瞿芳意識到PDF不可能走得長遠，把PC流量引導到移動客戶端才是正軌。於是著手規畫三領域，推出購物攻略、完善客戶體驗、扶持原創內容，奠定小紅書發展基礎。

瞿芳自稱經歷「雙重跨界」，一是從位列世界五百強的大公司跨入創業小公司；二是從傳統行業跨至移動互聯網。在紅海中發掘藍海，不要給自己設限。不要浪費每一次挑戰，做正確的事情。

小紅書 創業

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