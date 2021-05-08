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哈囉CEO 打贏共享大戰

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
楊磊靠公司將在美IPO。
楊磊靠公司將在美IPO。

哈囉出行今年4月24日向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股書，準備在美國那斯達克上市，計畫透過IPO籌集1億美元。現年33歲的CEO楊磊，靠的是「不犯對手犯過的錯誤」、「農村包圍城市」策略，在大陸共享單車大戰中存活下來。

i黑馬報導，楊磊在上大學時就開始人生的第一次事業，向電腦維修店銷售電子元件，雖不起眼但利潤豐厚，使他能夠為未來創辦企業累積資金，大學畢業後又創辦了愛代駕、車鑰匙。

在上海一次想使用摩拜單車時，楊磊發現單車車體遭人破壞，讓他萌生進軍共享單車行業改善使用者體驗的想法，從2017年初到年底，把所有時間都花在與200名潛在投資者會面，平均每天見一位，卻沒有人願意投資哈囉。

當時，摩拜和ofo已相繼完成數千萬美元的B輪融資，楊磊和他的哈囉單車像是資本的棄兒，所有投資者對楊磊提出質疑：「摩拜和ofo已經融了一大筆錢，具備先發優勢，你憑什麼超越或代替他們？」

楊磊觀察到，摩拜和ofo二者的產品和營運方式簡單粗放，不利於經濟模型的計算，例如單車保有量、利用率等，此外，「先跑馬圈地後升級換代」的邏輯，在楊磊看來也行不通，因為產品功能要和營運相匹配。

為了爭奪用戶，摩拜和ofo在2017年開始了補貼大戰和惡性競爭，直接導致兩家現金流惡化，盈利難期，相較之下，哈囉尚未推出補貼活動。楊磊表示，哈囉收費比較便宜，人民幣5元、2元的月卡已足夠支持哈囉損益平衡。

楊磊分析，單車市場是個精細化的營運市場，一線城市的單車供過於求，而二三線以下城市供不應求，能把大量中小城市市場做好的難度遠大於做好幾個大城市市場，能做好「農村」，進攻城市容易，反之則難。

楊磊坦言，摩拜、ofo在一個城市的開銷，就抵去年一年的開銷，「哈囉沒有那麼多錢，只能找一個盡可能小的市場，小到可以先守得住，可以拚盡全力在市場上打成第一。」

楊磊舉例，在出行領域，滴滴是透過App連接乘客與司機，管的是人，共享單車管的是車，對產品和技術要求較高，如何讓車不被亂扔、如何有效提高車的使用率，對共享單車企業來說是管理關鍵。

楊磊最早也不敢預測ofo和摩拜最後會變得怎樣，只知道共享單車的需求肯定存在，但經濟模型還是有待考驗，投資哈囉，如果做得好會繼續得到資本的支持，繼續拓展單車市場；如果差一點，只要搶占幾十個城市，未來也可能會成併購對象。

共享單車 人民幣

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