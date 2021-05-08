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華為首款電動車 恐延期交付

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

華為首款電動車「賽力斯華為智選SF5」上月開賣僅二天訂單銷量就超過3,000輛，但傳出交付將延期至6月底。華為昨（7）日回應，此款車預定量較大，正在加快產能，依然會在5月批量交付。

騰訊網報導，賽力斯華為智選SF5是在4月19日推出，車子百公里加速僅需4.68秒，並搭載華為HiCar人車家智慧互聯系統，手機可秒連車機。20日車款入駐上海華為體驗店、線上商城。

在產品層面，賽力斯SF5身上集成華為的很多技術，包括華為Driveone三合一電驅系統（電機、電機控制器與減速器），華為HiCar車機互聯系統，L2級別的自動駕駛技術、音響系統技術。

賽力斯華為智選SF5，定位中端高性能電動SUV，有前驅版本和四驅版本兩款可選，分別售價人民幣21.68萬元（約新台幣93萬元）和24.68萬元（約新台幣106萬元）。

報導指出，賽力斯是大陸的新能源車企之一，五年前，賽力斯一直深耕增程技術領域，擁有1,000多項全球技術專利，是大陸首家自主掌控全球領先的三電核心技術的企業。賽力斯也是極少數擁有自建工廠、沒有採用代工模式的新能源車企。

上游新聞報導，目前賽力斯SF5訂單量比較大，交付時間可能會延期，4月底的訂單大概需要等到6月底才能交付。

4月20日，華為消費者業務CEO余承東在上海華為全球旗艦店發布賽力斯華為智選SF5。他表示，華為不僅可以提供領先的ICT智能汽車解決方案，幫助車企造好車。

上海 人民幣 余承東

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